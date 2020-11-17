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برلمان

برلماني يطالب النواب القادمين بضرورة الالتحام بشكل أكبر بالشارع

الثلاثاء 17/نوفمبر/2020 - 03:02 ص
النائب حسنى حافظ
النائب حسنى حافظ ، عضو لجنة الصحة بالبرلمان
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معتز الخصوصى
قال النائب حسنى حافظ عضو لجنة الصحة بالبرلمان، إن النواب القادمين عليهم أن يلتحموا بشكل أكبر بالشارع ، وألا يبتعدوا عنه، وأن يستكمل النواب القادمين دور النواب الحاليين فى تقديم الخدمات للمواطنين.

وأشار حافظ فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى ضرورة استخدام النواب القادمين للأدوات الرقابية من الإقتراح برغبة وطلبات الإحاطة والبيانات العاجلة والأسئلة وغيرها من هذه الادوات ، وأن يضعوها فى نصابها.

وكان قد عقد المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات مؤتمرا صحفياعالميا لإعلان نتيجة المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب.


وأكد المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، ان 56 منظمة محلية و14 منظمة دولية واجنبية و3 مجالس حقوقية تابعة الانتخابات وان هناك بتغطية من جانب الاعلاميين والمؤسسات الاعلامية التى بلغ عددها 51 مؤسسة محلسة وعددها 153 مؤسسة اعلامية دولية وفق الضوابط التى اقرتها الهيئة الوطنية للانتخابات.
 
وكشف لاشين إبراهيم خلال مؤتمر إعلان نتيجة المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب، عن وجود تاخير فى فتح بعض اللجان الفرعية امام الناخبين بسبب تاخر وصول القضاة المشرفين على الانتخابات لضمان نزاهة وشفافية الانتخابات .

وأضاف أن القانون وضع من الاجراءات الكفيلة ما يضمن سلامة ونزاهة الانتخابات بدءا من وجود قاض على رأس كل لجنة فرعية إشرافا وادارة مرورا بتشكيل اللجان العامة من كجكوعة من القضاة اضافة الى الفرز فى اللجان الفرعية بمعرفة القاضى رئيس اللجنة وبحضور مندوبى ووكلاء المترشحين وبمتابعة من منظمات المجتمع المدنى المحلية والاجنبية.

وقال إن نسبة المشاركة فى انتخابات المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب بلغت 29.50% وأن الأصوات الصحيحة لنظام القوائم بلغت 7 ملايين و730 ألفًا .

وانطلقت الانتخابات بالمرحلة الثانية فى 13 محافظة بالنظام الفردى موزعين كالتالى، محافظة القاهرة بلغ عدد المرشحين 433 مرشحا يتنافسون فى 19 دائرة مخصص لها 31 مقعد، وفى القليوبية بلغ عدد المرشحين 223 مرشحا يتنافسون فى 6 دائرة مخصص لها 16 مقعد.

وفى الدقهلية بلغ عدد المرشحين 351 مرشحا يتنافسون فى 10 دوائر مخصص لها 21 مقعد.

وفى المنوفية بلغ عدد المرشحين 168 مرشحا يتنافسون فى 6 دائرة مخصص لها 11 مقعد، وفى الشرقية بلغ عدد المرشحين 246 مرشحا يتنافسون فى 8 دائرة مخصص لها 21 مقعد.

وفى الغربية بلغ عدد المرشحين 188 مرشحا يتنافسون فى 7 دوائر مخصص لها 14 مقعد، وفى كفر الشيخ بلغ عدد المرشحين 150 مرشحين يتنافسون فى 4 دوائر مخصص لها 10 مقاعد، وفى الإسماعيلية بلغ عدد المرشحين 113 مرشحا يتنافسون فى 3 دوائر مخصص لها 5 مقاعد.

وفى بورسعيد بلغ عدد المرشحين 50 مرشحا يتنافسون فى دائرتين مخصص لها مقعدين، وفى جنوب سيناء تضم 10 مرشحين يتنافسون فى دائرتين مخصص لها مقعدين، وفى شمال سيناء بلغ عدد المرشحين 31 مرشحا يتنافسون فى دائرتين مخصص لها مقعدين.

وفى دمياط بلغ عدد المرشحين 88 مرشحا يتنافسون فى دائرتين مخصص لها 4 مقاعد، وفى السويس توجد بها دائرة واحدة ومخصص لها مقعدين يتنافس فيها 34 مرشحا بينهم 29 مستقل و5 من الأحزاب.

أما بالنسبة لنظام القوائم فهناك دائرتين إحداهما تسمى بقطاع القاهرة ووسط وجنوب الدلتا وتتنافس فيها قائمتين وذلك للفوز بـ100 مقعد، والثانية قطاع شرق الدلتا ومقرها الشرقية والتى تتنافس فيها قائمين للفوز بـ42 مقعدا.
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