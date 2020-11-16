عزت العلايلي في حوار لـ صدى البلد: عمري ما طلبت من الجيل الجديد إني أمثل.. فيلم الطريق إلى إيلات يستحق لقب نمبر وان.. ولا أشعر بالغيرة من أصدقائي بسبب قلة أعمالي الفنية

عزت العلايلي في حوار لـ "صدى البلد":

- تكريمي في مهرجان الإسكندرية السينمائي إضافة كبيرة لتاريخي الفني

- أعشق الأعمال الأدبية.. والصراع على إيرادات السينما ظاهرة جديدة

- تجربة "تراب الماس" أعجبتني.. وأتمنى تكرارها







أعرب النجم عزت العلايلي، عن سعادته بتكريمه في فعاليات الدورة 36 لمهرجان الإسكندرية السينمائي.



وقال "العلايلي"، خلال حواره في "صدى البلد"، إن التكريم له طابع خاص بالنسبة إليّ خاصةً أن المهرجان له قيمة كبيرة وثقل أدبي، وهذا التكريم إضافة كبيرة لتاريخي الفني، كما تطرق في الحوار إلى أسباب كثيرة وراء ابتعاده عن السينما.

وتحدث الفنان الكبير، عن سر غيابه عن الشاشة في الفترة الأخيرة.





وعلق النجم عزت العلايلي علي التصريحات الأخيرة لعدد كبير من النجوم، أبرزهم يوسف شعبان والفنان رشوان توفيق وعبد الرحمن أبو زهرة حول أن الجيل الجديد من الفنانين لا يعطوا لهم الفرصة في التمثيل من خلال أدوار في أعمالهم الفنية.

وقال "لا أهتم بهذه التصريحات.. إضافةً إلى أنني أدعو لهم "ربنا يديهم أدوار".

تابع "عمري ما طلبت من حد دور أو المشاركة في عمل فني.. تاريخي الفني كبير ومليء بالأعمال الفنية المتنوعة، وأنا اكتفيت".

وأضاف "تجمعني صداقة قوية مع أصدقائي من نفس الجيل و لا يوجد غيرة بيننا فالفنان الراحل محمود يس كان مرشح للمشاركة في مسلسل الاختيار ولكنه اعتذر عنه بسبب ظروف خاصة".





قال الفنان عزت العلايلي إنه يفضل تقديم نوعية الأعمال الأدبية خاصةً أن الجمهور يعشق تلك الأعمال الفنية.

وأضاف "هناك أعمال تاريخية عديدة لم تقدم حتى الآن، وأتمنى من صناع الأعمال الفنية التركيز على هذه النوعية".

وتابع العلايلي "خلال الفترة التي كنت أعمل بها في السينما كان لا يوجد صراع على الإيرادات، وهناك ثقة كانت بيننا سواء في الأعمال التي تقدم أو في أعمالنا الفنية بشكل عام".





وأكد الفنان عزت العلايلي، أنه كان يرفض العديد من الأعمال الفنية بسبب أنها لا تناسب مشواره الفني.

وتابع "لم أغر من أصدقائي في تلك الفترة بسبب كثرة الأعمال الفنية التي كانوا يقدمونها لأنني راضٍ وأؤمن بالقدر والنصيب.

وأضاف "القناعة كنز لا يفنى" منذ دخولي التمثيل ولي معايير معينة في اختيار الأعمال الفنية والأدوار، أبرزها القصة التي يناقشها العمل، إضافة إلى أنني أفضل تقديم الأدوار الحقيقية التي تعبر عن المجتمع.





واستطرد "فيلم تراب الماس من أقرب الأعمال إلى قلبي"، معربًا عن تمنياته بأن يكرر مثل هذه التجربة.

وأضاف "سعدت بالتعامل مع المؤلف أحمد مراد أيضا والفنان آسر ياسين فنان موهوب ودقيق وحريص على الخروج بشكل جيد يليق بحجم العمل".

وتابع أن المخرج مروان حامد موهوب ولديه إحساس كبير، أيضًا لا أنسى أنهم وضعوا اسمي على التتر بشكل يليق بي.

"تراب الماس" فيلم من تأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد، وبطولة آسر ياسين ومنة شلبي وعزت العلايلي وماجد الكدواني وخالد الصاوي وشيرين رضا.





كما أكد الفنان عزت العلايلي أن فيلم "الطريق إلى إيلات" من الأفلام المتميزة التي تناولت حرب أكتوبر، ويستحق أن يكون "نمبر وان" ضمن هذه النوعية من الأعمال.

وأضاف "الفيلم أخذ مجهودا كبيرا في التصوير، واستمر العمل فيه أكثر من شهر، وفي تلك الفترة كل فريق العمل كان يتمتع بالحماس كما أن الأبطال الحقيقيين كانوا معنا دائما من أجل مساعدتنا، والمخرجة إنعام محمد على كانت حريصة على أن يشعر المشاهد بأنه أمام الأحداث الحقيقية.

فيلم "الطريق إلى إيلات" بطولة عزت العلايلي ونبيل الحلفاوي ومادلين طبر ومحمد عبد الجواد وهشام عبد الله ناصر سيف وعبد الله محمود هاني كمال ومحمد سعدو علاء مرسي وطارق النهري وفاروق عيطة وسليمان عيد وناهد رشدي وشيرين وجدي.





حول أقرب الأفلام لقلبه في مسيرته الفنية قال: "هختار اثنين أولهم فيلم "الأرض" ثم "السقا مات" وأنا كنت على صلة بالراحل يوسف السباعي وهو كاتب قصة فيلم "السقا مات" وكنت عزمته في عرض خاص قبل الجماهير انبسط جدًا من الفيلم وتحدثنا في كافة الجوانب وركزنا في قصة الموت ولم يمر أسبوع حتى لقي حتفه مقتولًا".





واختتم "كان وقتها اتكلم كتير عن الموت لدرجة أني قلتله إسكت كفاية كلام عن الموت.. قلي وقتها "مهما الانسان عمل هتيجي لحظة "هوب هيموت" وكلمة "هوب فضلت معلمة في دماغي لحد دلوقتي وبقول ياااه ياااه وكنت بسال نفسي إيه الاحساس القدري اللي عنده ده؟".



