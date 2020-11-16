Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

محققا تقدما واضحا.. ماذا تعنى القيمة العادلة لسهم طلعت مصطفى ؟

الإثنين 16/نوفمبر/2020 - 02:50 م
مجوعة طلعت مصطفى
مجوعة طلعت مصطفى
Advertisements
احمد عبد القوى
أعلن مركز أبحاث بنك استثمار فاروس تقديراته بشأن القيمة العادلة لسهم مجموعة طلعت مصطفى القابضة (TMGH)، عند 10.50 جنيه، مع زيادة الوزن النسبي للسهم. 

واعلنت مجموعة طلعت مصطفى القابضة (TMGH)، عن نتائج أعمالها عن الفترة من 01/01/2019 إلى 31/12/2019، والتي أظهرت تحقيق صافي ربح مجمع بلغ 1.947 مليار جنيه مقابل صافي ربح بلغ 1.770 مليار جنيه عن نفس الفترة من العام السابق.  

كما أظهرت تحقيق صافي ربح غير مجمع بلغ 471.139 مليون جنيه، مقابل صافي ربح مستقل بلغ 309.797 مليون جنيه عن نفس الفترة من العام السابق. 


وتعد مجموعة هشام طلعت مصطفى العقارية أكبر شركة قطاع خاص تمتلك أراضي في مصر، كما تعتبر أكبر شركة في مصر والمنطقة من حيث حجم التسليمات للوحدات السكنية.   

وتمتلك المجموعة مشروعات الرحاب ومدينتى (والتى تعتبر أكبر مدينة تابعة لقطاع خاص في مصر، وتوصف بأنها مدينة عالمية على أرض مصرية وبها مشروع بريفادو)، وكذلك مشروع الربوة وماى فير، بالإضافة إلى مشروعات فندقية عملاقة مثل فورسيزونز القاهرة وشرم الشيخ وفورسيزونز نايل سيتى وفندق كمبنسكى وفوريزونز الاقصر كما أن لديها مشروع سيليا بالعاصمة الإدارية الجديدة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

ضمن مسئوليتها المجتمعية.. طلعت مصطفى تتبرع بسداد قيمة التصالح لـ 5 الآف أسرة

ترشيحاتنا

خالد الغندور يكشف حقيقة تعاقد الزمالك مع عمر خربين

يلبسه الكثيرون.. احذر المسح على هذا «الشراب» عند الوضوء لصلاة العصر

الصفقة تقترب من الحسم .. كيف يتحرك بيكهام من أجل الانتقال إلى الأهلي

سفاح بولاق تخلص من ضحاياه على طريقة ريا وسكينة.. حكاية جرائم كشفتها الصدفة بعد 5 سنوات.. صور

الكاف يحسم الجدل: إقامة مباراة مصر وتوجو بدون حضور جماهيري

من الأنفصال إلى العودة لأحضان زوجته | حكاية 96 ساعة حاسمة فى حياة تامر حسنى

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد رسالة حب واعتذار من تامر حسنى.. لقطات رومانسية بينه وبين زوجته بسمة بوسيل

مثيرة للجدل وجريئة .. شاهد إطلالات كنزي عمرو دياب في عيد ميلادها

بملابس محتشمة.. شاهد زوجة شقيق محمد صلاح في شهر العسل