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ثقافة

التصدي للأفكار الهدامة.. ثقافة الوادي الجديد تشارك في مؤتمر إقليم وسط الصعيد غدًا

الإثنين 16/نوفمبر/2020 - 06:00 م
قصر ثقافة الوادي
قصر ثقافة الوادي الجديد
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منصور ابوالعلمين
تشارك ثقافة الوادي الجديد، غدًا الثلاثاء، في مؤتمر إقليم وسط الصعيد الثقافي، في دورته الـ 20، دورة الشاعر محمد أبو دومة، والتي تحمل عنوان "الثقافة بناء الفكر وتحصين الوعي في وسط الصعيد"، مع اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا.

وقال الكاتب محمد نبيل، رئيس إقليم وسط الصعيد الثقافي إن محافظة المنيا تستضيف الدورة الـ20 لمؤتمر وسط الصعيد الثقافي، المقرر انطلاقه يوم 17 نوفمبر الجاري، ويستمر حتى 19 من الشهر ذاته، لافتا إلى أن المؤتمر يضم أدباء وشعراء محافظات: "المنيا، أسيوط، سوهاج، الوادي الجديد".

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وأضاف نبيل، أن المؤتمر يشارك فيه أكثر من 100 أديب، ويراعى اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية للحضور، موضحًا أن رؤساء نوادي الأدب المركزي بمحافظات إقليم وسط الصعيد الثقافي يشاركون في فعالياته، وتتخلل فعاليات وعروض لفرق الموسيقى العربية، وأمسيات شعرية، وفرق الفنون الشعبية، ويقام على هامشه معرض للكتاب، ومعرض للفنون التشكيلية، وسيتواجد لأول مرة ذوي الاحتياجات الخاصة.

من جانبه قال محسن حسب مدير عام مديرية الثقافة بالوادي الجديد، إن المؤتمر يهدف إلى رفع الوعي ونشر المعرفة والتصدي للأفكار الهدامة، ومقاومة الفكر المتطرف والهدام، ويتيح الفرصة لمشاركة المرأة في إدارة ومناقشة الندوات من خلال محاور المؤتمر، وتلك المرة الأولى على مدى تاريخ المؤتمرات السابقة.

ولفت حسب، إلى دور الثقافة في نشر القيم والمبادئ والقضاء على العادات والتقاليد الخاطئة ومجابهة الأفكار المتطرفة وبث روح الولاء والانتماء وحب الوطن، لافتا إلى أن الفن له دور كبير في رفع وعي المجتمع بالقضايا المختلفة طالما كان هادفا ويقدم رسالته على أكمل وجه مما يؤدى إلى تحقيق التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن الثقافة ليست مجرد قراءة عامة للكتب وإنما هي أسلوب حياة متكامل ويمكن معرفة مقدار تطور أي مجتمع بالنظر إلى نوعية الثقافة التي يمتلكها أفراده.
 
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