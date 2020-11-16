بتكلفة 2.8 مليون جنيه.. افتتاح مصنع لإنتاج الكمامات الطبية بمنطقة الإسماعيلية الصناعية غدا

يفتتح اللواء شريف خيري بشارة محافظ الاسماعيلية، غدا الثلاثاء، مصنع إنتاج وتصنيع الكمامات الطبية الجديد بالمنطقة الصناعية.
ويعد المشروع واحدا من أكبر مشروعات تصنيع الكمامات الطبية على أحدث وسائل التكنولوجيا فى مصر ومقام على مساحة إجمالية قدرها 1060 مترا مربعا بتكلفة استثمارية تتجاوز 8و2 مليون جنيها وبرأس مال 5و1 مليون جنيه.
وفي سياق اخر، وقع امس الاحد، اللواء أركان حرب شريف بشارة محافظ الإسماعيلية، بروتوكول تعاون مع المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين التابع لمجلس الوزراء برئاسة وحضور اللواء أشرف الخطيب أمين عام المجلس وذلك فى حضور المهندس أحمد عصام نائب المحافظ واللواء جمال مسعود السكرتير العام المساعد للمحافظة والمستشار جمال عمار المستشار القانونى وذلك لتقديم خدمات الرعاية والدعم لأسر الشهداء والمصابين بهدف التيسير وتخفيف ورفع مشقة وعناء انتقالهم للقاهرة.
وقام المحافظ يرافقه أمين عام المجلس ولفيف من القيادات التنفيذية بالمحافظة بإفتتاح المكتب الإقليمي للمجلس بديوان عام المحافظة بالمبنى التاريخى بشارع محمد على .