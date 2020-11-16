بتكلفة 2.8 مليون جنيه.. افتتاح مصنع لإنتاج الكمامات الطبية بمنطقة الإسماعيلية الصناعية غدا

وفي سياق اخر، وقع امس الاحد، اللواء أركان حرب شريف بشارة

، بروتوكول تعاون مع المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين التابع لمجلس الوزراء برئاسة وحضور اللواء أشرف الخطيب أمين عام المجلس وذلك فى حضور المهندس أحمد عصام نائب المحافظ واللواء جمال مسعود السكرتير العام المساعد للمحافظة والمستشار جمال عمار المستشار القانونى وذلك لتقديم خدمات الرعاية والدعم لأسر الشهداء والمصابين بهدف التيسير وتخفيف ورفع مشقة وعناء انتقالهم للقاهرة.