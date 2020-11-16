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تعليم

رئيس جامعة بني سويف يشهد تدشين كيان "طلاب من أجل مصر"

الإثنين 16/نوفمبر/2020 - 04:29 م
جانب من التدشين
جانب من التدشين
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محمد عبدالحليم
شهد الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، اليوم، احتفالية تدشين كيان "طلاب من أجل مصر" للعام الدراسي الجديد 2020 /2021 بمسرح الجامعة، بحضور الدكتور أحمد فاروق المنسق العام وأعضاء هيئة التدريس والطلاب.

وبدأت الاحتفالية بعرض فيديو لانجازات  كيان "طلاب من أجل مصر" للعام الدراسي الماضي، والدعم المقدم من الدكتور منصور حسن والفعاليات التي قام بها الطلاب لمساعدة زملائهم داخل كل الكليات.

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ورحب الدكتور منصور حسن خلال كلمته بأعضاء هيئة التدريس والطلاب الجدد المنضمين إلى الكيان هذا العام، مؤكدا حرص الجامعة على تنوع الأنشطة والفعاليات التي تهم الطلاب، إيمانا من الجامعة بأهمية دور الأنشطة الطلابية في بناء شخصية الطلاب وتنمية قدراتهم الذهنية والبدنية، إضافة إلى اكتشاف مواهبهم.

 

وطالب رئيس الجامعة الطلاب بضرورة المشاركة في توعية زملائهم داخل الجامعة وخارجها بفيروس كورونا المستجد والإجراءات الاحترازية للوقاية منه، وأن يكون هناك دورا لهم لعرض المشروعات القومية التي تقوم بها الدولة داخل المحافظة وخارجها والتصدي لكل الشائعات والأفكار الهدامة لأنهم الوسيط ما بين الجامعة والمواطن.

 

وأوضح الدكتور منصور حسن أن مكتبه مفتوح دائما لكل طلاب الجامعة لعرض أفكارهم ومقترحاتهم للجامعة لما يتم تقديمه من خدمات تعليمية لهم بكل الكليات.

 

وأثنى الدكتور أحمد فاروق المنسق العام لكيان طلاب من أجل مصر على الدور والدعم الذي يقوم به الدكتور منصور حسن لدعمهم ولزيادة أنشطتهم، مؤكدا أن الكيان هو كيان اجتماعي، خدمي، تطوعي والهدف منه نشر ثقافة التطوع والمسئولية المجتمعية وتأهيل الكوادر الشبابية لسوق العمل، بحيث يكون لهم دورا فعال في المجتمع، ويهدف الكيان إلى توطيد الروابط الإنسانية وتوثيقها بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس.


وفي نهاية الاحتفالية كرم الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة أعضاء هيئة التدريس والطلاب عن العام الماضي. 


رئيس جامعة بني سويف يشهد تدشين كيان "طلاب من أجل مصر"
رئيس جامعة بني سويف يشهد تدشين كيان "طلاب من أجل مصر"
رئيس جامعة بني سويف يشهد تدشين كيان "طلاب من أجل مصر"
رئيس جامعة بني سويف يشهد تدشين كيان "طلاب من أجل مصر"
رئيس جامعة بني سويف يشهد تدشين كيان "طلاب من أجل مصر"
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