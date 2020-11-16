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فن

جنا عمرو دياب تهنئ أشقاءها بمناسبة عيد ميلادهما .. شاهد

الإثنين 16/نوفمبر/2020 - 02:43 م
صدى البلد
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منار نور
هنأت جنا عمرو دياب اشقاءها عبد الله عمرو دياب  وكنزي بمناسبة عيد ميلادهما.   

ونشرت جنا عمرو دياب مجموعة من الصور عبر حسابها الشخصي انستجرام برفقة اشقائها ووالدها والدتها ، وعلقت علي الصور قائلة: " عيد ميلاد سعيد اشقاء الاثنين  " . 

وكانت قد  تعرضت  جنا عمرو دياب لهجوم شرس  بسبب صور لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام حيث ظهرت فيها بملابس عارية أثناء جلسة تصوير جديدة. 

علي الجانب الآخر حقق برومو اغنية اهه اهه للهضبة عمرو دياب نسب مشاهدات مرتفعة عبر قناته الرسمية بموقع يوتيوب.

كان عمرو دياب توجه بالشكر إلى الإعلامي إبراهيم عيسى، بعد الحديث عن تجربته الغنائية  الطويلة ومشواره الفني الكبير في تصريحات صحفية، ووجه له رسالة عبر حسابه على تويتر.

وكتب عمرو: "إلى الاستاذ إبراهيم عيسى كلامك عن تجربتي الموسيقية أشمل وأهم ما قيل عن مشواري (أنا شفت مشواري في كلامك كأنك كنت معايا في كل لحظة). كل الشكر والتقدير أستاذي إبراهيم عيسى.

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