مدربة تطوير ذات توضح عن أخطاء شائعة فى تربية الأطفال.. وكيفية تجنبها

قالت أمل صالح، مدربة تطوير الذات والإرشاد الأسرى، إنه فى مرحلة الطفولة عندما يقوم الطفل بعمل شئ خاطئ يحدث به نوعان من رد الفعل بالنسبة للأهل، أما ترهيبه أو التصرف بحنية معه.





وأضافت "أمل" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حلو الكلام" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أنه فى تلك الحالتين الطريقة بها تكون خاطئة فى تربية الأطفال، حيث أنها تجعل الطفل يتعود على رد الفعل ذلك.





وتابعت أنه فى تلك الفترة الحالية لا يركز الأهل فى سلوك الطفل وكيفية تربيته، لافتة إلى أن الطفل عندما يتعود على سلوك العناد فى مرحلة الطفولة يستمر هذا السلوك حتى فى مرحلة المراهقة.





وأكدت أن تلك الأخطاء هى إعطاء ثقة بالنفس الزائفة أو الأهمية للطفل، بمعنى أنه من مفهعوم التربية الإيجابية هى أنه فى الإعتقاد أن التربية الإيجابية للطفل هى تشجيعه دائما، ولكن تلك الثقة فى النفس تكون فى الوقت الإيجابي، أى عدم مدحه فى حالة أن قام بعمل فعل سئ.





وأشارت إلى أن الطفل بتعلم من طريقة حديث الوالدين، متابعة أنه يجب على الوالدين أن ينتبهوا خلال الحديث عن أى شئ حتى لا يقوم الطفل بنقلها تماما.



