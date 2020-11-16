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محافظات

تضم 15 جمعية أهلية.. اجتماع شبكة حماية بقنا لمناقشة مناهضة عمالة الأطفال

الإثنين 16/نوفمبر/2020 - 02:45 م
صدى البلد
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يوسف رجب

عقدت شبكة حماية الطفل بقنا والمكونة من 15 جمعية عاملة بحماية الطفل بالشراكة مع هيئة بلان إنترناشيونال إيجيبت المعنية بحقوق الطفل وتدعيم حق الفتيات في المساواة، اجتماعا لمناقشة مشكلة عمالة الأطفال على مستوى محافظة قنا والخروج بمجموعة من التوصيات ونقاط العمل الهادفة إلى القضاء تدريجيا على هذه المشكلة.


تأتي أهمية الاجتماع نظرًا لانتشار عمالة الأطفال على مستوى القرى وخاصة فى مواسم حصد محصول القصب والقطن، بالاضافة إلى الأطفال العاملين طوال العام فى الزراعة سواء بالأجرة أو مع ذويهم، كما أن تدنى المستوى الاقتصادى للأسر فى قرى قنا – حيث  تصنف قرى محافظة قنا على أنها من أكثر القرى فقرأ على مستوى الصعيد – يؤدى إلى ترك الاطفال للدراسة وخروجهم إلى سوق العمل من سن مبكر يبدأ من عمر ست سنوات، فضلًا عن ارتباط العمل بالعادات والثقافة وهى ضرورة عمل الأطفال الذكور لإعالة أسرهم.


كما ناقشت شبكة الحماية، الإشكاليات المتعلقة بعمالة الأطفال فى محافظة قنا، وما يترتب على ذلك من تعريض الأطفال للعديد من أشكال الاساءة والاستغلال والتأثير على نمائهم وصحتهم، بالإضافة إلى حرمانهم من الالتحاق بفرص التعليم المناسبة والتأثير على نمائهم الجسدى والنفسى.


وفي نهاية الاجتماع وضعت كل جمعية بشبكة الحماية خطة دعوة لمناهضة عمالة الأطفال حتى نهاية العام 2020 مبنية علي عدد من المحاور يتطلب التعامل مع مشكلة عمالة الأطفال من خلالها، مثل محور الاحصائيات والبيانات، رفع الوعى المجتمعى، تفعيل آليات الإحالة التنسيق ومسارات الحالة بين الجهات المعنية.


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