بروتوكول بين جامعة الدلتا التكنولوجية والمصرية لتطوير تقنيات التعليم لتعزيز التعاون

وقعت جامعة الدلتا التكنولوجية برئاسة الدكتور علوي الخولي رئيس الجامعة بروتوكول تعاون مشترك مع الشركة المصرية لتطوير تقنيات التعليم "بيدو" برئاسة الدكتور مصطفى قدري رئيس مجلس ادارة الشركة، و بحضور الدكتور محمود سالم عميد كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة و الدكتور محمد ابراهيم وكيل الكلية لشئون التدريب والطلاب والمهندس محمد سامى نائب رئيس مجلس ادارة الشركة.





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تم التأكيد خلال الاجتماع على ضرورة استغلال التكنولوجيا بما في صالح المجتمع وذلك من خلال التأهيل والتدريب المستمر لطلبة الجامعة بالشركة لإعداد جيل جديد لديه القدرة والدافع لخدمة المجتمع وتلبية احتياجات سوق العمل من الموارد البشرية والتقنية اللازمة لمتطلبات خطط التنمية الاجتماعية والاقتصادية للدولة ، كما تم إجراء جولة تفقدية للجامعة و إهداء درع الشركة المصرية لتطوير تقنيات التعليم إلى الدكتور الخولي.





جدير بالذكر ان الشركة المصرية لتطوير تقنيات التعليم بيدو هي شركة رائدة في مجال الأجهزة العلمية والمعملية حيث تعمل علي صناعة اجهزة تعليمية والتحكم فى الآلات الكهربائية ودوائر التيار المستمر والمتردد وتجارب الدوائر الرقمية والتحكم الدقيق .





جاء ذلك في إطار بادل الخبرات العلمية والعملية بين المؤسسات العلمية والصناعية، و لخطة الدولة لتدريب الطلاب وثقل خبراتهم ، وتبنى افكارهم البناءة، حتي يكونوا نواة للعمل الفنى المحترف وإعداد جيل جديد قادر على المنافسة في سوق العمل المحلى والدولي، و توطين التكنولوجيا وانتاج بحوث ذات صيغة تطبيقية يستفيد منها المجتمع .