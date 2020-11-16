Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ثقافة

غدا.. ورشة "جماليات الفن الإسلامى" بمكتبة الحضارة الإسلامية بالقلعة

الإثنين 16/نوفمبر/2020 - 09:02 م
صدى البلد
Advertisements
طارق موسى
ضمن احتفالات وزارة الثقافة باليوم العالمى للفن الإسلامى، يقيم قطاع شئون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، ورشة فنية بعنوان "جماليات الفن الإسلامى" فى العاشرة من صباح غد الثلاثاء، بمكتبة الحضارة الإسلامية بسبيل قايتباى بالقلعة، فرع مكتبة القاهرة الكبرى  . 

تأتى الورشة ضمن سلسلة ورش "إحياء التراث" التى أطلقها قطاع شئون الإنتاج الثقافى فى العام الماضى، من خلال الإدارة العامة للنشاط الثقافى والفنى بالقطاع التى يديرها الشاعر عماد عبد المحسن، تحت إشراف الدكتورة أسماء جبر والفنانة لينا عبد الفتاح، بإدارة العلاقات العامة والإعلام بالقطاع . 

وتهدف الورش إلي تعريف النشء بالفنون التراثية المادية ولا مادية، وتقديم تاريخى وفنى وترفيهى بطرق مبتكرة، يسهل علي الطلاب إستعابها، كما تهدف الورش إلى اكتشاف الموهوبين ورعايتهم  . 

بحضور السيد صالح مدير المكتبة، وخالد يوسف مشرف العلاقات العامة بالمكتبة، وعدد من طلاب المدارس التابعة للإدارات التعليمية بمنطقة الخليفة والسيدة زينب وعابدين وطلبة كلية الفنون الجميلة، مع إتباع كافة الاجراءات الإحترازية والإلتزام بالنسبة الإستيعابية المسموح بها .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

أطفال أسوان يشاركون فى مشروع أهل مصر بالقاهرة.. شاهد

سيرة الرسول وعروسة المولد وروائع الخط العربى فى ورشة "ولد الهدى"

غدا.. ورشة "جماليات الفن الإسلامي" بمكتبة الحضارة بسبيل قايتباي فى القلعة

ترشيحاتنا

ماذا يحدث لك عند الأكل على جنابة وهل يورث الفقر؟.. الأزهر يحسم الجدل

الحب في حياة ملك القلوب.. حكاية ماريان الجرح الخفي في قلب مجدي يعقوب

أسعار جيلي الرسمية لـ شهر نوفمبر في مصر

تكريم نهى عابدين في صدى البلد بعد نجاح مسلسل نمرة اتنين .. صور

القومي للمرأة بالجيزة: تعدد الزوجات مرهون بشرطين .. فيديو

شاهد .. الداخلية تنشئ مبنى متطورا لمراقبة السجون

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أعشاب للوقاية من أمراض الشتاء

النجوم يتألقون في حفل افتتاح مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي .. صور

بدور البراهيم تثير الجدل بمهر جديد وخيالي.. إيه الحكاية؟