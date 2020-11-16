غدا.. ورشة "جماليات الفن الإسلامى" بمكتبة الحضارة الإسلامية بالقلعة

ضمن احتفالات وزارة الثقافة باليوم العالمى للفن الإسلامى، يقيم قطاع شئون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، ورشة فنية بعنوان "جماليات الفن الإسلامى" فى العاشرة من صباح غد الثلاثاء، بمكتبة الحضارة الإسلامية بسبيل قايتباى بالقلعة، فرع مكتبة القاهرة الكبرى .





تأتى الورشة ضمن سلسلة ورش "إحياء التراث" التى أطلقها قطاع شئون الإنتاج الثقافى فى العام الماضى، من خلال الإدارة العامة للنشاط الثقافى والفنى بالقطاع التى يديرها الشاعر عماد عبد المحسن، تحت إشراف الدكتورة أسماء جبر والفنانة لينا عبد الفتاح، بإدارة العلاقات العامة والإعلام بالقطاع .





وتهدف الورش إلي تعريف النشء بالفنون التراثية المادية ولا مادية، وتقديم تاريخى وفنى وترفيهى بطرق مبتكرة، يسهل علي الطلاب إستعابها، كما تهدف الورش إلى اكتشاف الموهوبين ورعايتهم .



