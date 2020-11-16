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حوادث

بعد حكم حبسها سنة وتغريمها 100 جنيه.. محامي سما المصري: سنتخذ هذا الاجراء لإلغاء الحكم او تخفيفه

الإثنين 16/نوفمبر/2020 - 03:05 م
سما المصري
سما المصري
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رامى المهدي - اسلام مقلد
اكد اشرف ناجي دفاع سما المصري أن الطعن أمام محكمة النقض هو المسلك القانوني الوحيد للطعن علي حكم الحبس والغرامة الصادر اليوم من محكمة مستأنف الاقتصادية.

وأوضح دفاع سما المصري أنه سيتقدم بالطعن امام محكمة النقض من أجل الغاء حكم  حبس موكلته سنة وتغريمها 100 جنيه أو تخفيفه.

وكانت اصدرت محكمة جنح مستأنف المحكمة الاقتصادية، حكمها بإلغاء حبس سما المصرى سنتين وإلزامها بدفع مبلغ 300 ألف جنيه غرامة، والاكتفاء بحبسها سنة والغرامة 100 جنيه، لاتهامها بالاعتداء على قيم المجتمع المصري.

 ودخلت سما المصري في نوبة بكاء داخل القفص مرددة": انا مظلومة".

وترافع المحامي اشرف ناجي دفاع سما المصري، امام هيئة المحكمة والذي طالب بإلغاء الحكم الصادر من محكمة أول درجة لسابقة الفصل فيه . 

كان النائب العام أمر بحبس المتهمة سامية أحمد عطية عبد الرحمن وشهرتها سما المصري ، لاتهامها بنشر صور ومقاطع مرئية مُصورة لها خادشة للحياء العام عبر حساباتٍ خاصة بها بمواقع إلكترونية للتواصل الاجتماعي ، وإتيانها علانية أفعال فاضحة مخلة ، وإعلانها بالطرق المُتقدمة دعوة تتضمن إغراء بالدعارة ولفت الأنظار إليها ، واعتدائها على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري وإنشائها وإدارتها واستخدامها تلك المواقع والحسابات على الشبكة المعلوماتية بهدف ارتكاب الجرائم المذكورة، وبعرض أمر النظر في مد حبسها اليوم على قاضي المعارضات أمر بمده خمسة عشر يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات.
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