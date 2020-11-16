بعد حكم حبسها سنة وتغريمها 100 جنيه.. محامي سما المصري: سنتخذ هذا الاجراء لإلغاء الحكم او تخفيفه

اكد اشرف ناجي دفاع سما المصري أن الطعن أمام محكمة النقض هو المسلك القانوني الوحيد للطعن علي حكم الحبس والغرامة الصادر اليوم من محكمة مستأنف الاقتصادية.





وأوضح دفاع سما المصري أنه سيتقدم بالطعن امام محكمة النقض من أجل الغاء حكم حبس موكلته سنة وتغريمها 100 جنيه أو تخفيفه.





وكانت اصدرت محكمة جنح مستأنف المحكمة الاقتصادية، حكمها بإلغاء حبس سما المصرى سنتين وإلزامها بدفع مبلغ 300 ألف جنيه غرامة، والاكتفاء بحبسها سنة والغرامة 100 جنيه، لاتهامها بالاعتداء على قيم المجتمع المصري.





ودخلت سما المصري في نوبة بكاء داخل القفص مرددة": انا مظلومة".





وترافع المحامي اشرف ناجي دفاع سما المصري، امام هيئة المحكمة والذي طالب بإلغاء الحكم الصادر من محكمة أول درجة لسابقة الفصل فيه .



