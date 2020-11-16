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فن

بعد رجوعهم.. مريهان حسين توجه رسالة لـ تامر حسني وبسمة بوسيل: بحبكوا سوا

الإثنين 16/نوفمبر/2020 - 03:04 م
صدى البلد
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ندى فكري
نشرت الفنانة مريهان حسين صورة لتامر حسني وبسمة بوسيل علي حسابها الخاص عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلقت مريهان على الصورة قائلة: " ربنا يخليكوا لبعض ولولادكوا ويبعد عنكوا كل حاجة وحشة .. بحبكو سوا ويارب دايما سوا".

يذكر أن آثار خبر انفصال النجم تامر حسنى وزجته بسمة بوسيل جدلا كبيرا خلال الأيام القليلة الماضية وتصدر الثنائى تريند مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة بعد إعلان الاخيرة الانفصال، ونرصد لكم فى التقرير القصة الكاملة من الانفصال إلى العودة.

إعلان بسمة بوسيل انفصالها عن تامر حسنى
أعلنت مصممة الأزياء والمغنية المغربية بسمة بوسيل زوجة النجم تامر حسني انفصالهما عبر خاصية "ستوري" على حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات 'إنستجرام".

ومنذ قليل وجه الفنان تامر حسني رسالة الى زوجته المغربية بسمة بوسيل عقب اعلانها يوم الجمعة الماضية انفصالهما عبر سوشيال ميديا، مؤكدا حبه لها. 

وكتب تامر حسني  عبر خاصية ستوري بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام: "بسمة حبيبتي للاسف انتي مفكرتيش كويس وسلمتي ودنك لشر سوشيال ميديا كام تعليق كلامهم فارع نسوكي انك عرفتيني وانا مشهور ودي طبيعة شغلي اللي حبتني وعرفتني بيها ازاي يوصلوكي للبعد والزعل، المهم انا مش هزعل منك ولا هيرضيني انك تزعلي". 

وأضاف: "عشان انتي حبيبتي وأم عيال يوانا ضهرك وسندك مهما حصل".

واختتم تامر حسني رسالته: "متهورة بس بحبك".
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