بعد رجوعهم.. مريهان حسين توجه رسالة لـ تامر حسني وبسمة بوسيل: بحبكوا سوا

ومنذ قليل وجه الفنان تامر حسني رسالة الى زوجته المغربية بسمة بوسيل عقب اعلانها يوم الجمعة الماضية انفصالهما عبر سوشيال ميديا، مؤكدا حبه لها.





وكتب تامر حسني عبر خاصية ستوري بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام: "بسمة حبيبتي للاسف انتي مفكرتيش كويس وسلمتي ودنك لشر سوشيال ميديا كام تعليق كلامهم فارع نسوكي انك عرفتيني وانا مشهور ودي طبيعة شغلي اللي حبتني وعرفتني بيها ازاي يوصلوكي للبعد والزعل، المهم انا مش هزعل منك ولا هيرضيني انك تزعلي".





وأضاف: "عشان انتي حبيبتي وأم عيال يوانا ضهرك وسندك مهما حصل".



