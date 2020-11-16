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ديني

وزير الأوقاف يستقبل وفد كلية الدعوة برئاسة العميد

الإثنين 16/نوفمبر/2020 - 02:57 م
صدى البلد
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عبد الرحمن محمد

 استقبل الدكتور  محمد مختار جمعة وزير الأوقاف الدكتور أحمد حسين عميد كلية الدعوة بالقاهرة ، ووفد من الكلية وذلك بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية .


 وخلال اللقاء ثمن عميد كلية الدعوة والوفد المرافق له على جهود  وزير الأوقاف في النهوض بالدعوة وتجديد الخطاب الديني ، والانتشار الواسع لإصدارات وزارة الأوقاف والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية التي تهتم بنشر الوعي الصحيح لكل القضايا المعاصرة ، وقدموا الشكر على ترشيح الدكتور أحمد ربيع للتكريم من  الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية (حفظه الله) في احتفال الوزارة بذكر المولد النبوي الشريف 1442هـ وتم خلال اللقاء مناقشة سبل الارتقاء بالعمل الدعوي وقضايا بناء الوعي.


وأهدى  الوزير الأساتذة مجموعات من سلسة (رؤية) للفكر المستنير التي تصدرها وزارة الأوقاف بالتعاون مع وزارة الثقافة متمثلة في الهيئة المصرية العامة للكتاب.

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