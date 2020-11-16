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تعليم

كيف تحمي نفسك ومن حولك من كورونا .. ندوات توعية بمدارس الإسماعيلية

الإثنين 16/نوفمبر/2020 - 04:31 م
شعار ندوات توعية
شعار ندوات توعية بمدارس الاسماعيلية
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انجي هيبة
انطلقت  فاعليات حملة التوعية والتثقيف الصحي تحت اشراف الدكتور سعيد السقعان وكيل وزارة الصحة بمحافظة الإسماعيلية ، تحت شعار كيف تحمي نفسك ومن حولك من الكورونا بمدارس الاسماعيلية  للطلاب والمعلمين، بمشاركة ٥٠ فريق طبي.

واجرت الفرق الطبية جولات مكوكية علي المدارس لتوعية الطلاب والمعلمين بخطورة انتشار الفيروس المستجد وعدم مواجهته واتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية بشان مكافحة انتشار العدوي، كما نظمت ندوات توعية.

في ذات السياق، دشنت  الدكتورة نفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى ، عبر شبكة الفيديو كونفرانس، و اللواء أركان حرب شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية و الدكتور رامي الناظر المدير التنفيذي للهلال الأحمر المصري و مها الحفناوى وكيلة وزارة التضامن بالاسماعيلية ومحمد أبو المعاطى ممثلا عن مجلس ادارة فرع الهلال  الأحمر بالاسماعيلية، مبادرة عام دراسي أمن من أمام مقر ديوان عام محافظة الإسماعيلية و التي شارك بها أكثر من 250 شاب وفتاة من المتطوعين من أبناء الهلال الأحمر المصري وع25 سيارة من سيارات الهلال الأحمر.

وأوصت جميع المواطنين بمختلف طوائفهم وانتمائتهم بأتباع كل الإجراءات الأحترازية والوقائية وأتباع الارشادات الصحية السليمة ومراعاة التباعد الاجتماعى.

وقالت الوزيرة : يسعدنا التعاون مع محافظة الإسماعيلية لاستكمال نشر جهود الهلال الأحمر في حملات التوعية و العودة الآمنة للمدارس و بدء شتاء أمن  بالتنسيق مع وزراة التربية و التعليم لرفع الوعي الصحي و نشر السلوكيات الصحية بين طلاب المدارس والعاملين بها خاصة.

وأضافت ان الحملة تركز علي التوعية باتباع أهم الإرشادات الطبية بدءا من التباعد الإجتماعي وصولا إلى اتباع كافة إرشادات النظافة العامة والتطهير والتعقيم المتواصل.

و قالت أنه سوف يتم من خلال الحملة توزيع حقائب النظافة الشخصية علي طلاب المدارس التي سيوزعها الهلال الأحمر و نوهت أننا نفذنا ما يزيد عن 4000 حملة توعية و 3167 مهمة تعقيم للمنشأت العامة وتطهيرها ووجهت التحية لشباب الهلال فخر مصر في كل مكان.

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كيف تحمي نفسك ومن حولك من كورونا .. ندوات توعية بمدارس الإسماعيلية
كيف تحمي نفسك ومن حولك من كورونا .. ندوات توعية بمدارس الإسماعيلية
كيف تحمي نفسك ومن حولك من كورونا .. ندوات توعية بمدارس الإسماعيلية
كيف تحمي نفسك ومن حولك من كورونا .. ندوات توعية بمدارس الإسماعيلية
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