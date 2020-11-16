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أخبار البلد

التعمير والإسكان للاستثمار العقاري توقع عقدًا لتطوير مشروع مجتمع عمراني جديد

الإثنين 16/نوفمبر/2020 - 04:40 م
صدى البلد
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احمد عبد القوى
قامت شركة التعمير والإسكان للاستثمار العقاري إحدى شركات بنك التعمير والإسكان بتوقيع عقد مع شركة المستقبل للتنمية العمرانية وذلك لتنمية وتطوير مشروع مجتمع عمراني وسكني متكامل بالمرحلة الثالثة بمستقبل سيتي.

وصرح حسن غانم رئيس مجلس إدارة شركة التعمير والإسكان والاستثمار العقاري ورئيس بنك التعمير والإسكان والعضو المنتدب أن خطة الشركة تتماشي مع استراتيجية الدولة لإقامة مجتمعات عمرانية وتنموية بالمدن الجديدة التي أسهمت في إحداث قفزة تنموية في مجالات توفير الخدمات، والإسكان، وفرص العمل.

وتهدف شركة التعمير والإسكان إلي المزيد من التوسع الاستثماري خلال المرحلة القادمة متمثلا في شراء الأراضي وتنفيذ وتطوير مشروعات تنموية عمرانية جديدة متكاملة في المدن الجديدة التي تستهدفها الدولة في خطتها التنموية.

وأضاف غانم أن هذا المشروع يعد باكورة المشروعات الجديدة للشركة وهو مشروع مجتمعي عمراني حديث متكامل بمدينة مستقبل سيتي والذي سيقدم أفضل الخدمات المتميزة.  

وأكد غانم أن شركة التعمير والإسكان لا تهدف فقط إلي إنشاء مجتمعات سكنية بل تؤمن بأهمية خلق حياه حديثة متكاملة وخدمات شاملة، ونعتمد في مشاريعنا على تخطيط أكثر كفاءة وحلول ذكية، بالإضافة إلي استخدام لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات. كما أوضح انه لضمان النجاح والاستدامة تم تأسيس شركة للخدمات تعتبر من أكبر الشركات التابعة لبنك التعمير والإسكان للإدارة والحفاظ على المنتجعات السكنية والسياحية علي أحدث النظم، حرصا على تقديم أفضل الخدمات بأعلى مستوي.

 كما أعلن غانم ان شركة التعمير والإسكان في الفترة القادمة ستشهد إقامة العديد من مشروعات التنمية العمرانية الضخمة، حيث تعمل حاليا على دراسة مشروعات كبري في مدن مختلفة من بينها مدينة الشيخ زايد، الساحل الشمالي والعين السخنة، لما للشركة من خبرة واسعة في هذا المجال، حيث تم انشاء شركه التعمير والاسكان للاستثمار العقاري عام ٢٠٠٧ والتي طورت ونفذت العديد من المشروعات العمرانية السكانية في القاهرة الجديدة و6 أكتوبر وداخل القاهرة.

و قال عصام ناصف رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة المستقبل للتنمية العمرانية والمطور العام لمشروع مستقبل سيتي بالقاهرة الجديدة ان التعاون مع شركة التعمير والإسكان للاستثمار العقاري يأتي في إطار حرص الشركة على التعاقد مع المطورين العقاريين الجادين الذين يمتلكون القدرات والموارد والملاءة المالية لتحقيق رؤية الشركة ومخطط التنمية والتطوير المتكامل للمشروع.   
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