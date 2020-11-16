كنا ملتزمين ومركزين.. عبد السميع عبد الله يكشف كواليس مسلسل ما وراء الطبيعة





وأضاف "عبد الله" خلال حواره ببرنامج "إنبوكس" المذاع عبر فضائية "صدى البلد 2"، أن هذا الإلتزام أدى فى النهاية إلى خروج هذا العمل بشكل جيد، موضحا أن الممثلين والمجموعة المشاركة وعلى رأسهم الممثل أحمد أمين يكن لهم كل الإحترام .





وتحدث عن فريق عمل مسلسل ماوراء الطبيعة، قائلا: "كلهم كانوا إيجابيين فى نجاح المسلسل"، مضيفا: كنا بنضحك ونهزر فى الكواليس وخلال التصوير بنكون جد".

كشف الممثل عبد السميع عبد الله، عن [جانب من كواليس مسلسل ما وراء الطبيعة، قائلا: "الكواليس كانت ملتزمة جدا.. ومكنش فيه تأخير من أى حد فى طاقم العمل والناس كلها كانت مركزة".