تعاملنا مع الأزمة بكفاءة.. مستشار السيسى: الدولة خصصت 100 مليار جنيه لمواجهة فيروس كورونا

أعلن الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، أن الدولة خصصت مبلغ 100 مليار جنيه للقطاع الصحي لمجابهة فيروس كورونا، مشيرا إلى أن معظم كليات الطب ومستشفيات وزارة الصحة تضم أقسامًا للرعاية المركزة للصدر، ويوجد بمصر 77 مستشفى أمراض صدرية وحميات بمختلف ربوع الجمهورية، مؤكدًا أن مصر لم تعانِ نقصًا في الأدوية والمستلزمات الطبية طوال أزمة كورونا، فضلًا عن المتابعة المستمرة من رئيس الجمهورية لموقف الأزمة أولًا بأول ومدى تجهيز المستشفيات، في الوقت الذي ساعدت فيه المبادرات الرئاسية في الحد من المرض ومضاعفاته.





وأضاف عوض تاج خلال الندوة التعريفية التي نظمتها جامعة الفيوم تحت عنوان "مستجدات فيروس كورونا وطرق الوقاية" بحضور الدكتور احمد الانصارى محافظ الفيوم والدكتور أحمدجابر شديد رئيس جامعة الفيوم، والدكتور محمد عماد نائب المحافظ، ، ونواب رئيس الجامعة، وعدد من عمداء ووكلاء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والطلاب أن الدولة واجهت الأزمة بكفاءة إدارية، ومخطط قومي، وخبرات طبية تراكمية لدى الجيش الأبيض، بالإضافة إلى توفير المعدات والأجهزة الطبية، مشددًا أن الوقاية أفضل من أي تطعيمات.





وأعلن مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، أنه سيتم التنسيق مع وزارة الصحة لإنهاء مشكلة استكمال مستشفى الفيوم العام الجديد لتكون إضافة لمنظومة الرعاية الصحية بمحافظة الفيوم.





وقال الدكتور أحمد الانصارى محافظ الفيوم إن النظام الصحي في مصر يواجه تحديات كبيرة كما يلقى اهتمامًا كبيرًا من الدولة، لافتًا إلى أن محافظة الفيوم قد استطاعت احتواء أزمة كورونا بالتنسيق المتكامل بين مديرية الصحة والمستشفيات الجامعية، ومنذ شهر يونيو الماضي تم استيعاب جميع المرضى بما فيهم مصابي فيروس كورونا من خلال التنسيق والتعاون المستمر بين فريق العمل.









وشدد المحافظ على ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية، وتجنب التجمعات قدر المستطاع، والالتزام بالتباعد والمسافات البينية، لتجنب الموجة الثانية من الإصابة بالفيروس.