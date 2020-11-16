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رياضة

كل ما تريد معرفته عن مواعيد وملاعب مباريات نهائيات كأس مصر

الإثنين 16/نوفمبر/2020 - 04:23 م
كأس مصر
كأس مصر
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عمرو الحلوانى
أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، مواعيد وملاعب المباريات المتبقية من بطولة كأس مصر للموسم الجاري.. على النحو التالي:

دور الـ 8

يوم السبت 21/11/2020.. الأهلي  يواجه أبوقير للأسمدة بملعب ستاد  الجيش ببرج العرب، في الخامسة مساءا، والزمالك مع أف سي مصر بملعب ستاد السويس الجديد في الثامنة مساءا.

الدور قبل النهائي

يوم الثلاثاء 1/12/2020.. الفائز من مباراة الزمالك وأف سي مصر يواجه طلائع الجيش بملعب ستاد الجيش ببرج العرب في الخامسة مساءا، ويلتقي الفائز من مباراة الأهلي مع أبوقير للأسمدة مع الاتحاد السكندري بملعب ستاد السويس الجديد في الثامنة مساءا.

المباراة النهائية

تقام يوم السبت 5/12/2020 بملعب ستاد القاهرة الدولي في الثامنة مساءا.

 وتقرر أن يلتقي الأهلي مع أبوقير للاسمدة يوم السبت 21 -11-2020  على  ملعب برج العرب ، الساعة 5 مساءً.

 

ويلتقي الزمالك مع اف سي مصر يوم السبت 21-11-2020 باستاد السويس الجديد في الساعة 8 مساءً.

 

وتقام مباراتي الدور نصف النهائي في الأول من ديسمبر وتقام المباراة النهائية باستاد القاهرة في الخامس من ديسمبر المقبل .

 

وأصبح الأهلى والزمالك على موعد مع قمة كروية جديدة فى 5 ديسمبر المقبل حال تأهلهما إلى المباراة النهائية بعد أن حدد اتحاد الكرة الخامس من الشهر المقبل موعدا للمباراة النهائية .

 

ويلتقى الأهلى والزمالك معا فى المباراة النهائية لـ دوري أبطال إفريقيا 27 نوفمبر الجارى باستاد القاهرة ، فى مباراة من المتوقع أن تكون قمة فى القوة والإثارة فى ظل امتلاك الفريقين مجموعة من أبرز اللاعبين .

 


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