التعليم: لا تراجع عن استكمال العام الدراسي وتدريس المناهج كاملة بدون حذف

- سيتم استكمال العام الدراسي وتغطية المناهج "بدون محذوفات" سواء عن طريق الحضور في المدارس أو باستخدام الوسائل التعليمية المختلفة، كذلك سيتم اتمام تقييم منضبط للانتقال إلى الصف الأعلى.

وكان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أكد أن حالات كورونا في المدارس لم تتعدَ منذ بدء الدراسة حتى الآن 300 حالة فقط لا غير.





وقال وزير التربية والتعليم، في تصريحات تليفزيونية، إن العدد يؤكد أن الوضع مطمئن جدا، لأن نسبة الإصابة قليلة جدا مقارنة بإجمالي عدد الطلاب في مصر البالغ عددهم 23 مليون طالب و2 مليون معلم وإداري.





وأضاف وزير التربية والتعليم، أن قرار غلق فصل في مدرسة هو قرار "إحترازي" لعدم المجازفة ، وهو ما ينبغي أن يبث الطمأنينة لدى أولياء الأمور؛ لأن الدولة تتابع وتنفذ كل الإجراءات لحماية الابناء.

