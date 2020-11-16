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طريقة عمل سلطة سويسرى مشكلة مثل الفنادق

الإثنين 16/نوفمبر/2020 - 07:30 م
سلطة سويسرى مشكلة
سلطة سويسرى مشكلة بطريقة الفنادق
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اسماء محمد
تعد السلطة من أهم الأطباق الجانبية التى ينصح الأطباء دائما بتقديمها وتناولها كثيرا لما تحتويه من فيتامينات وأملاح معدنية وعناصر قادرة على تقوية المناعة.

نقدم لكم طريقة عمل سلطة سويسرى مشكلة مثل الفنادق بخطوات الشيف هشام البنا مقدم برنامج عالم لذيذ جدًا على قناة سي بي سي سفرة.
مقادير سلطة سويسرى مشكلة كالفنادق 
2 ثمرة طماطم 
2 ثمرة بنجر مسلوق 
2 ثمرة خيار 
2 ثمرة جزر 
نصف ثمرة كرنب أحمر
 نصف ثمرة كرنب أبيض
 2 ثمرة فجل أبيض 
ثمرة بصل مفروم 
ملعقة كبيرة شبت مفروم
 ملعقة صغيرة سكر 
خل أبيض 
بقدونس مفروم 
مستردة
زيت الزيتون 
ملح فلفل أبيض 
خس لولو  للتقديم
طريقة عمل سلطة سويسرى مشكلة مثل الفنادق:
* اغسلي الخضروات جيدا ثم قطعي الكرنب الأحمر والكرنب الأبيض ثم أضيفى لكل منهما الملح والفلفل الأبيض والخل الأبيض والشبت والبقدونس والبصل.

* قطعى الخيار وأضيفى الخل والمستردة والبقدونس والثوم المفرومين وزيت الزيتون وقلبى وأبشرى الجزر وأضيفى رشة سكر والقليل من البصل المفروم وزيت الزيتون والملح والفلفل الأبيض ثم ابشري الفجل الأبيض وأضيفى الملح والفلفل الأبيض والخل والبصل والبقدونس المفرومين.

* قومي بتقطيع البنجر المسلوق وأضيفى الملح والفلفل الأبيض والزيت والسكر والخل والبصل المفروم وضعى كل نوع من الخضار مع الدريسنج فى طبق التقديم مع ورق الخس .


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