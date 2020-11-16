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تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا.. لا تستخدم الشاحن غير الأصلي.. أكبر تخفيض على ساعة Apple Watch وسماعات AirPods Pro

الإثنين 16/نوفمبر/2020 - 06:00 م
أخبار العلوم والتكنولوجيا
أخبار العلوم والتكنولوجيا
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قسم التكنولوجيا
نشر موقع "صدى البلد" مجموعة من الأخبار والتقارير المتعلقة بالعلوم والتكنولوجيا في الساعات الماضية، مُتضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المختلفة..


كشفت تسريبات للمرة الأولى أن شركة جوجل تعمل على إطلاق هاتفها القادم Google Pixel 6 والتى سيتم إطلاقه العام القادم، حيث يأتى الهاتف بميزات جديدة وكاميرات محسنة تنافس أفضل هواتف الأندرويد، وذلك بعدما أطلقت الشركة هواتف Pixel 5 و Pixel 4a 5G منذ شهور قليلة. 


كشفت تسريبات جديدة أن شركة سامسونج ستطلق سلسلة Galaxy S21 ، فى شهر يناير العام القادم، بمعالج جديد ستستخدمه سامسونج للمرة الأولى، وهو معالج Exynos 2100 والذى من المقترح أن يؤدى أداء مشابها لمعالج Snapdragon 875 الذى سيتم استخدامه فى هواتف أندرويد العام القادم. 


تمثل العادات الخاطئة لشحن الهواتف الذكية أكثر العوامل التى تسبب ضررا كبيرا للهواتف والبطاريات وأدائها، وتؤدي إلى قصر عمر البطارية، وأحيانا تسبب سخونتها وفى الحالات الأكثر سوءا قد تنفجر البطارية دون أى انذار مسبق، مما قد يسببب ضررا جسمانيا بالغا للمستخدمين. 


توجد الآلاف من التطبيقات المختلفة على  متجر جوجل بلاى لهواتف أندرويد وتتنوع ما بين التطبيقات المجانية والمدفوعة، وتتميز التطبيقات المدفوعة بعدد من الميزات بأنها تحتوى على نسبة أمان أكبر وأنها تطبيقات موثوقة بالنسبة للهواتف، ولكن هناك عدد من التطبيقات المجانية الآمنة والتى تقدم خدمة جيد تضاهى غيرها من التطبيقات المدفوعة. 


قامت شركة آبل بتخفيض عدد من منتجاتها ضمن عروض التخفيضات قبل الجمعة السوداء حيث خفضت سعر ساعتها الذكية Apple Watch الجيل السادس والذى تم إطلاقها منذ أسابيع حيث أصبح سعرها 380 دولار أمريكي بأى ما يعادل 5934 جنيه مصرى، وذلك بعدما كانت 430 دولار أى ما يعادل 6715 جنيه مصرى. 


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