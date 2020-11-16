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حوادث

السجن المؤبد لقاتل زوجته بسبب شكه في نسب ابنه بالمنيا

الإثنين 16/نوفمبر/2020 - 05:51 م
حبس
حبس
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ايمن رياض
قضت محكمة جنايات المنيا برئاسة  المستشار  سليمان عطا الشاهد  رئيس المحكمة وعضوية المستشارين وائل شعبان حافظ وأحمد السيد عبدالعزيز وأحمد حنفى محمود وأمانة سر اندراوس فهمى، بالسجن المؤبد غيابيا لقاتل زوجته في مغاغة عام 2014 لشكه في نسب نجله.

وعاقبت هيئة المحكمة المتهم عبد الله. ع. ع هارب بالسجن المؤبد غيابيا لقيامه بقتل زوجته المتوفاة هند. م. أ بإحداث إصابات غائرة ومتفرقة بالجسم داخل منزله في 5 ابريل عام 2014 وأحدث بها إصابات متفرقة أودت بحياتها. 

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واستندت المحكمة إلى اعترافات المتهم أثناء التحقيق معه وقيامه بإبلاغ قسم شرطة مغاغة بقتل زوجته لشكه في نسب نجله منها مما دفعه لارتكاب الجريمة.

كما استندت المحكمة لأقوال الشهود من ضباط وأفراد الشرطة وجيران المتهم وأدلة الثبوت المرفقة بأوراق القضية.

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