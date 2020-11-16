محمد سامح: المحميات تمثل 14% من مساحة مصر والدولة وضعت خطة رشيدة للحفاظ عليها.. فيديو

أكد الدكتور محمد سامح مدير عام المنطقة المركزية للمحميات الطبيعية أن المحميات الطبيعبة في مصر تمثل نحو 14% من مساحة الدولة، مؤكدا أننا نعمل على وضع خطة رشيدة واضحة المعالم للحفاظ على المحميات الطبيعية.





وأضاف سامح خلال مداخلة هاتفية لبرنامج اليوم عبر فضائية دي ام سي أنه تم تحديد نطاق المحميات في مصر، مشيرا إلى أنه هناك محميات تستخدم من أجل الأغراض العلمية وهناك محميات تستخدم من أجل التنشيط السياحي.





وتابع مدير عام المنطقة المركزية للمحميات الطبيعية أن فترة انتشار فيروس كورونا أثرت علينا بشكل سلبي كبير، مؤكدا أن السياحة العالمية انخفضت بشكل كبير.





وأشار سامح إلى أن وزارة البيئة أبدت اهتماما كبيرا بالمحميات الطبيعية وساهمت في زيادة السياحة الداخلية وساهمت أيضا بوجود فرص عمل خاصة للسكان الداخليين للمحافظات التي تتواجد بها المحميات.



