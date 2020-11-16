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رياضة

انطلاق أولمبياد الفتاة الجامعية بالأقصر بمشاركة 500 طالبة من 24 جامعة

الإثنين 16/نوفمبر/2020 - 05:59 م
صدى البلد
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ريهام بكير

تنظم الإدارة المركزية للتنمية الرياضية بوزارة الشباب والرياضة ممثلة فى الإدارة العامة للنشاط الطلابي اوليمبياد الفتاة الجامعية بالاقصر تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وذلك فى الفترة من ١٥ الى ١٩ نوفمبر  الحالى.

انطلقت الفعاليات بحضور حفنى بركات مدير مديرية الشباب والرياضة بالأقصر، وأحمد عبدربه مدير عام الادارة العامة للنشاط الطلابى بوزارة الشباب والرياضة ومجدى البدرى مدير عام المدن الشبابية بالمدينة الشبابية ومركز التعليم المدنى بمحافظة الأقصر بألعاب " خماسي كرة قدم ، الكرة الطائرة ، تنس طاولة ، العاب قوى “ جرى 100م – دفع جلة – وثب طويل" .

ويشارك فى الأولمبياد ٥٠٠ طالبة من ٢٤ جامعة  وهى "السويس - جنوب الوادي - بنى سويف - سوهاج - اسوان - طنطا - بنها - دمنهور - كفر الشيخ - الفيوم - الزقازيق - المنصورة - الأٌقصر - قناة السويس - اسيوط - المنوفية / مطروح - ازهر اسيوط - حلوان - اسكندرية - وزارة التعليم العالى - المنيا - الازهر - عين شمس " .

يهدف الأولمبياد الى توسيع قاعدة الممارسة الرياضية لطالبات الجامعات خاصة فى الاقاليم وتشجيعهن على ممارسة مختلف الانشطة الرياضية،  مع الاخذ بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا وسوف تقام الفعاليات علي ملاعب المدينة الشبابية.
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