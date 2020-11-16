الطلاب عن اختبارات الميد تيرم : مستعدون للامتحانات ونفضل إجراءها إلكترونيا

نفي المركز الاعلامي لمجلس الوزراء ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن صدور قرار بإلغاء امتحانات "الميدتيرم" بالجامعات تزامنًا مع الموجة الثانية لفيروس كورونا، حيث قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لصدور قرار بإلغاء امتحانات "الميدتيرم" بالجامعات تزامنًا مع الموجة الثانية لفيروس كورونا، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات في هذا الشأن.





وشددت الوزارة على عقد الامتحانات في مواعيدها المقررة، وفقًا للخريطة الزمنية المعلن عنها مسبقًا، مُشيرةً إلى استعداد كل الجامعات لإجراء الامتحانات سواء ورقيًا أو إلكترونيًا من خلال المنصة التعليمية، مع استمرار تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية في ظل أزمة كورونا.





ومن جانبه قال محمد ممدوح احد طلاب كلية الحقوق، ان الطلاب يستعدون لاختبارات الميد تيرم ، مشيرا إلى أنه لا يخشى عمل الاختبارات تحريريا وخاصة مع اتباع الطلاب للاجراءات الاحترازية بل يفضلوا عن الاختبارات الالكترونية.





واشارت سلمى محمد طالبة بالاداب، إلى أنها تفضل اجرءا الاختبارات الالكترونيا خوفا من الموجة الثانية من كورونا، مشيرا إلى أنها تستجيب لكافة الاجراءات الاحترازية ولكن ذلك لا يعني غير معرضة للإصابة.





واوضح عمر مجدى بكلية التجارة، أن الاختبارات الإلكترونية هي الافضل للطلاب، مشيرا إلى أن الطلاب على اتم الاستعداد لخوض الاختبارات ولم يسمعوا للاشاعات التي يتم ترويجها عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي.





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وفي السياق ذاته، فإن هناك لجان متابعة يومية للوقوف على الوضع الصحي للطلاب في الجامعات على مستوى الجمهورية، وكذلك يتم التشديد على الجميع بضرورة الاستمرار في تطبيق الإجراءات الاحترازية من خلال الالتزام بالتعقيم وارتداء الكمامات، مع مراعاة قواعد التباعد الاجتماعي بين الطلاب، وذلك في إطار حرص الدولة على الحفاظ على صحة وسلامة الطلاب وكافة أفراد المنظومة التعليمية.





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