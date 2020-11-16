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مخالطون لمحمد صلاح.. محافظ الغربية: توقيع الكشف على 58 فردا وعمل التحاليل اللازمة لهم

الإثنين 16/نوفمبر/2020 - 07:16 م
محمد صلاح
محمد صلاح
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عبد الخالق صلاح
قال الدكتور طارق راشد محافظ الغربية إن مدينة المحلة شهدت أمطارا غزيرة اليوم ولكن لمدة 5 دقائق فقط وتم التعامل معها بنجاح ولم تؤثر على الطرق أو الأنفاق، وسارت الحياة بشكل طبيعي. مشيرا إلى ان المحافظة لم تشهد موجة من الطقس السيئ ولم يتم تعليق الدراسة.


وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، أن كل الجهات مستعدة للتعامل مع أي كمية أمطار وفي أي توقيت من خلال عربات الشفط وتنظيف المصارف وفي حال وجود اجواء سيئة سيتم تعليق الدراسة.


وتابع أن حالات كورونا تتزايد في المحافظة ولكنها زيادة طفيفة لا تدعو للقلق وهناك حملات حاليا لتكثيف التوعية للمواطنين وكان هناك حملة اليوم في مدينة طنطا بالاتوبيسات والميكروباصات للتشديد على ارتداء الكمامة.


وأكد ان الحالات التي تم اكتشافها في المدارس أو الجامعات لم تستدعِ غلق أي مدرسة أو فصل في المحافظة.


وتمنى المحافظ الشفاء لنجم مصر وليفربول محمد صلاح مؤكدا أن المحافظة أرسلت فريقا للمخالطين في فرح شقيق اللاعب من قريته نجريج وكان عددهم 58 فردا فقط وتم عمل التحاليل والكشف الظاهري للجميع، واشتكى 6 حالات من اعراض طفيفة مثل رشح أو ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة ويحصلون على بروتوكول العلاج من اللحظة الأولى وحالتهم جميعا مستقرة وتم تطهير القرية والقرية المجاورة.
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