Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

وزير الداخلية اليوناني يخضع للعزل الصحي

الإثنين 16/نوفمبر/2020 - 07:11 م
صدى البلد
Advertisements
على صالح
ذكرت وسائل إعلام يوم الإثنين، أن وزير الداخلية اليوناني تاكيس ثيودوريكاكوس دخل في عزلة ذاتية بعد اتصاله بأحد المساعدين الذي ثبتت إصابته بـ فيروس كورونا.

ووفقًا للمنفذ اليوناني كاثيميريني، كان اختبار الوزير سلبيًا خلال عطلة نهاية الأسبوع ولكن من المقرر أن يخضع لاختبار جديد في وقت لاحق يوم الاثنين.


ويلقي بجدول أعمال ثيودوريكاكوس في حالة من عدم اليقين من تمكنه مواصلة مهامه حيث كان يعتزم تقديم مشروع قانون لإصلاح العمل إلى البرلمان يوم الثلاثاء.

ويأتي ذلك في نفس اليوم الذي يبدأ فيه رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون عزله الذاتي بعد لقاء برلماني أصيب أيضًا بالفيروس.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

تصل لـ 10 آلاف جنيه استرليني.. بريطانيا تفرض غرامات على مخالفي الحجر الصحي

وزير الصحة البريطاني: نواجه نقطة تحول مع انتشار كورونا.. وعودة الإغلاق واردة

بريطانيا تفرض غرامات تصل إلى 13 ألف دولار لخرق إجراءات الحجر الصحي

كورونا تهدد حياة رئيس الحكومة البريطانية للمرة الثانية

شاهد.. رئيس الوزراء البريطاني في الحجر الصحي مرة ثانية

رئيس وزراء بريطانيا في خطر .. جونسون معزول للمرة الثانية ويزعم: جسدي مليء بالأجسام المضادة | فيديو

ترشيحاتنا

شهيد لقمة العيش.. جاره استدرجه وذبحه لسرقة توك توك.. المتهم: الشيطان ضحك عليا

أنيقة وعصرية.. 15 صورة تكشف عن أناقة مها أحمد في عيد ميلادها

شاهد ماذا فعل مدرب فنون القتال برجل حاول خطف رضيع من أمه

تضم سفنا مجهزة نوويًا .. بوتين يأمر الجيش الروسي ببناء قاعدة بحرية في السودان

بـ كوميكس كوميدي لـ محمد هنيدي.. أحمد فتحي يعلق على عودة تامر حسني وبسمة بوسيل

الصفقة تقترب من الحسم .. كيف يتحرك بيكهام من أجل الانتقال إلى الأهلي

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لويس هاميلتون lewis hamilton الحصان الرابح لسباقات فورمولا formula 1 .. صور

مقارنة بين فولكس فاجن تيجوان volkswagen tiguan 2021 ونيسان قشقاي nissan qashqai 2021 قبل طرحهما في مصر.. صور

السيسي يتفقد مدينة الفنون والثقافة ودار الأوبرا الجديدة بالعاصمة الإدارية .. صور