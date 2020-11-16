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حرب حقيقية دون اشتباك.. زكي الألفي: المناورات العسكرية تؤكد الثقة الدولية في قواتنا المسلحة.. فيديو

الإثنين 16/نوفمبر/2020 - 07:15 م
المناورات العسكرية
المناورات العسكرية
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إبراهيم القادري
قال محمد زكي الألفي مستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، إن التدريبات العسكرية المصرية الإقليمية الدولية لا تتم مباشرة ولكنه يتم الإعداد لها مسبقا، لافتا إلى أن هذه التدريبات تساعد القوات المصرية على القيام بالعديد من العمليات وكان منها إنقاذ المركب التركي التي كانت تحمل أكثر من 50 فردا.

وأضاف زكي الألفي خلال مداخلة هاتفية في برنامج أحداث اليوم المذاع علي قناة اكسترا نيوز، أن التدريبات تتم بناء علي تخطيط مسبق وتأكد ثقة القوات الأجنبية المختلفة في القوات المسلحة المصرية وتأكيد علي أن القوات المسلحة المصرية تمتلك من القدرات والإمكانيات التي تساعدها علي نقل الخبرات إلى هذه القوات المختلفة المشتركة معها في التدريبات.

وأوضح زكي الالفي أن القوات الدولية التي أتت إلينا لعمل مناورات عسكرية مختلفة وتذهب القوات المصرية إليهم لعمل مناورات وتدريبات عسكرية في الدول الخاصة بهم.

وتابع: هذه التدريبات تمثل حربا حقيقية دون احتكاك القوات ببعضها البعض، لافتا إلى أن المناورات العسكرية تؤكد الثقة في قوة القوات المسلحة.
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