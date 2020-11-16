تفاصيل مهمة عن مركز قيادة الدولة في العاصمة الإدارية.. فيديو

أكد اللواء سمير فرج الخبير الاستراتيجي أنه لأول مرة نقوم بعمل مركز فى مصر فقط لقيادة الدولة من العاصمة الإدارية، ليس على مستوى مصر فقط ولكن على مستوى الشرق الأوسط.





وأضاف فرج خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الحياة اليوم عبر فضائية الحياة، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي عندما تم طرح إنشاء العاصمة الإدارية طلب أن يتم إنشاء هذا المركز.





وتابع الخبير الإستراتيجي أن الرئيس سيكون متواجدا داخل هذا المركز بصفته رئيس الدولة ورئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، مؤكدا أنه سيكون مضطلع على كافة التفاصيل بدقة لاتخاذ القرارات.





وأشار فرج إلى أن كل المعلومات من الوزارات والهيئات حتى معلومات الطقس ستكون موجودة إضافة إلى أن المركز سيكون متصلا بكافة الأقمار الصناعية ومتصل بالكاميرات الموجودة في الميادين العامة .



