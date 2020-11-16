تنظيم دورات تدريبية.. تعاون بين جامعة عين شمس ومعهد الدراسات الدبلوماسية التابع لوزارة الخارجية





يهدف البروتوكول للتعاون المشترك بين الجانبين في تنظيم وعقد الدورات التدريبية والبحوث والدراسات في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك ، وكذلك تبادل الخبراء و الأساتذة في الأنشطة البحثية والتدريبية ، فضلًا عن إمكانية التنسيق والتعاون لعقد مؤتمرات وندوات علمية وحلقات نقاشية في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، إضافة إلى تبادل المطبوعات والنشرات والمجلات الدورية الصادرة من كلا الجانبان .









وفي كلمته خلال مراسم توقيع البروتوكول ثمّن أ.د. محمود المتيني دور معهد الدراسات والبحوث الدبلوماسية التابع لوزارة الخارجية في تقديم كوادر مؤهلة و جيل جيد الإعداد قادر على خدمة المصالح الوطنية في ظل التحديات الراهنة.









وأشاد السفير خالد راضي بجهود جامعة عين شمس كمؤسسة تعليمية ذات سمعة دولية ، مؤكدًا أن الارتقاء بالعنصر البشري هدف مشترك نعمل معًا لتحقيقه. أعقب ذلك جولة بقصر الزعفران للتعرف على تاريخ الأثر العريق الذي ترجع نشأته لعهد الخديوي إسماعيل.





وقع صباح اليوم د. محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس والسفير خالد راضي مساعد وزير الخارجية و مدير معهد الدراسات الدبلوماسية ، بروتوكول تعاون مشترك في عدد من المجالات ، بحضور د. عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ود. أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والسفير شريف إسماعيل نائب مدير معهد الدراسات الدبلوماسية والدكتورة نيفين عاصم مدير مركز التدريب والتطوير بجامعة عين شمس ومحمد كاسب سكرتير ثان بوزارة الخارجية.