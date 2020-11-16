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اقتصاد

155 مليون جنيه تراجعا في أرباح الإسكندرية لتداول الحاويات خلال 4 أشهر

الإثنين 16/نوفمبر/2020 - 09:00 م
الاسكندرية لتداول
الاسكندرية لتداول الحاويات
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علياء فوزى
أظهرت القوائم المالية لشركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع التابعة للقابضة للنقل البحرى والبرى إحدى شركات قطاع الأعمال العام، تراجع أرباح الشركة بنسبة 29.6% خلال أول 4 أشهر من العام المالي الجاري.

وكشفت الشركة، عن أنها سجلت صافي ربح بلغ 368.78 مليون جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية أكتوبر الماضي، مقابل 523.86 مليون جنيه أرباح خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

وتابعت "تراجعت إيرادات الشركة خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام المالي الجاري لتصل إلى 721.3 مليون جنيه بنهاية سبتمبر، مقابل 864.03 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي".




وحققت الشركة خلال الربع الأول من العام المالي 2020-2021، خلال الفترة من يوليو حتى سبتمبر 2020 نحو 277.735 مليون جنيه، مقابل أرباح بلغت 418.2 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام الماضي.

وتراجعت إيرادات الشركة خلال الفترة إلى 547.87 مليون جنيه، مقابل إيرادات بلغت 670.26 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي السابق.

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