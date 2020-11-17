برلماني: نحتاج لتعديلات جديدة لتحفيز المستثمرين





وأضاف النائب معتز محمود، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أنه سيولي، خلال الفترة المقبلة، أهمية خاصة بالقوانين التي تشجع الاستثمار في مصر، وتوفير مزيد من الحوافز للمتسثمرين.





وتابع عضو مجلس النواب: "هناك مشكلات تتعلق في الوقت الحالي ترجع إلى انتشار فيروس كورونا، إلا أن الفترة السابقة للأزمة، لم تشهد الإقبال المنشود من المستثمرين".

قال النائب معتز محمود، عضو لجنة الإسكان، بمجلس النواب، إنه رغم صدور عدد من التشريعات الجديدة والتعديلات على قانون الاستثمار، وتشجيع المستثمرين للدخول في السوق المصري، إلا أنه إلى الآن لم نصل للمستوى المرجو.