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تعليم

وكيل تعليم كفر الشيخ تتابع تطبيق الإجراءات الاحترازية وانتظام العمل بالإدارات.. صور

الإثنين 16/نوفمبر/2020 - 07:41 م
تعليم كفر الشيخ
تعليم كفر الشيخ
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محمود زيدان
ترأست الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، اليوم الإثنين، لجان الأتوبيس الطائر، للمرور المفاجئ على الإدارات التعليمية والمدارس، لمتابعة انتظام العملية التعليمية، ومتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية.

جاء ذلك بحضور الدكتور سلامة الويشي، المدير العام للتعليم العام ، وغادة النحاس ، مدير إدارة المتابعة ، ومصباح عسكر، تنسيق المتابعة، ولجان من الموجهين و موجهي العموم ، وتوجيه مالي وتنسيق الإداريين، وعدد من أعضاء الأقسام المتعددة بالمديرية.

وتابعت الدكتورة بثينة كشك، انتظام العمل بإدارة سيدي سالم التعليمية، وعددًا من المدارس، منها المدرسة الثانوية للبنين، والمدرسة الثانوية للبنات ، والمدرسة الثانوية التجارية للبنين ، والتجارية للبنات ، ومدرسة الشهيد مختار الابتدائية، ومدرسة الشهيد عبد القادر الابتدائية ، ومدرسة اللغات ، والإعدادية بنين، والإعدادية بنات، ومدرسة الأندلس الخاصة.

وأثنت وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ على الطلاب والعاملين بالمدارس، لتطبيق الإجراءات الاحترازية ، من ارتداء كمامات ، وتباعد اجتماعي ، مؤكدة أنها  وجهت مدراء الإدارات واللجان بمتابعة المدارس، وإرسال التقارير اليومية لمكتبها لمتابعة انتظام العملية التعليمية.

وأشارت إلى أنها لم تكتف بتلقيها تلك التقارير فقررت التوجه للمدارس والإدارات على رأس لجان للوقوف على أرض الواقع خلال الجولات الميدانية التي ستكون شبه يومية.

وكيل تعليم كفر الشيخ تتابع تطبيق الإجراءات الاحترازية وانتظام العمل بالإدارات.. صور
وكيل تعليم كفر الشيخ تتابع تطبيق الإجراءات الاحترازية وانتظام العمل بالإدارات.. صور
وكيل تعليم كفر الشيخ تتابع تطبيق الإجراءات الاحترازية وانتظام العمل بالإدارات.. صور
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