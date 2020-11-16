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أخبار العالم

وزير الصحة البريطاني يكشف تفاصيل حول لقاح أمريكي مثير للغاية ضد كورونا | فيديو

الإثنين 16/نوفمبر/2020 - 07:37 م
وزير الصحة البريطاني
وزير الصحة البريطاني
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على صالح
يقود وزير الصحة البريطاني، "مات هانكوك"، إحاطة بشأن فيروس كورونا من "داونينج ستريت"، حيث يعزل رئيس الوزراء، بوريس جونسون نفسه.

ويقدم هانكوك - الذي يقف نيابة عن جونسون، الذي خالطك مؤخرًا بأحد أعضاء البرلمان الذي ثبتت إصابته بفيروس كوفيد 19- تحديثًا حول التقدم المحرز في لقاحات فيروس كورونا والاختبارات الجماعية.


ومن المحتمل أن يقدم مزيدًا من التفاصيل حول لقاح أمريكي "مثير للغاية" لفيروس كورونا والذي وجد أنه "فعال بنسبة 94.5٪"، وعن بدء إجراء الاختبارات الجماعية في مناطق مختلفة في جميع أنحاء إنجلترا.

ويتحدث وزير الصحة إلى جانب نائب كبير المسؤولين الطبيين في إنجلترا جوناثان فان تام والدكتورة سوزان هوبكنز من الصحة العامة في إنجلترا.

من المحتمل أن يواجه أسئلة حول الاجتماع رقم 10 الذي نتج عنه إخبار رئيس الوزراء بالعزل الذاتي.

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