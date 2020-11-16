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ملفات

حكيم يترأس مجلس الحكمة.. رئيس مجلس الشيوخ يلتقي رئيس النيابة الإدارية ووزير الهجرة والحديدي.. ويتسلم درع اللجنة المصرية للتضامن

الإثنين 16/نوفمبر/2020 - 09:01 م
صدى البلد
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- رئيس مجلس الشيوخ: النيابة الإدارية صرح من صروح العدالة في مصر
- رئيس الشيوخ يشيد بدور وزارة الهجرة.. ويؤكد: تحافظ على المصريين بالخارج 
- وزير الصحة السابق يلتقي رئيس الشيوخ.. ويؤكد: حكيم يترأس مجلس الحكمة 


واصل المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، لقاءاته بعدد من المسئولين والشخصيات العامة، وذلك لتهنئته برئاسة المجلس الجديد.

والتقى المستشار عبد الوهاب عبد الرازق اليوم رئيس هيئة النيابة الإدارية المستشار عصام المنشاوى.

وقال رئيس مجلس الشيوخ إن النيابة الإدارية صرح من صروح العدالة في مصر، مشيرا إلى أننا نأمل دائما ان يكون هناك تعاون بين مجلس الشيوخ والنيابة الإدارية فهم أهل القانون دائما وأبدا ونتمنى للنيابة الإدارية كل التوفيق والسداد.

وقال رئيس هيئة النيابة الإدارية المستشار عصام المنشاوى، خلال اللقاء، إنه سعيد بلقاء رئيس الشيوخ فهو قامة قضائية كبيرة ورئاسته للشيوخ ستحدث نهضة تشريعية كبيرة.

كما التقى رئيس مجلس الشيوخ، اليوم، السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، وأشاد رئيس الشيوخ بجهود الوزارة قائلا: "سعداء بالأداء".

كما أشاد رئيس مجلس الشيوخ بالجهود التي تقوم بها الوزارة للحفاظ على المصري في كل مكان، مضيفا "هذه طفرة لم نراها من قبل ونطمح لمزيد من الجهود المبذولة في هذا السياق ونتطلع لتعاون وثيق بين الوزارة والمجلس".

من جانبها قالت السفيرة نبيلة مكرم "كان هناك اهتمام كبير من المصريين بالخارج بانتخاب الغرفة الثانية، وكنت اتابع غرفة العمليات بنفسي".

وأضافت السفيرة نبيلة مكرم "مشاركة المصريين في الخارج بانتخابات مجلس الشيوخ يعكس وعيهم بأهمية الغرفة"، لافتة إلي أن المرحلة القادمة ستشهد تنسيقا بين الوزارة والشيوخ ، موضحة انها ستعرض ملفات الوزارة على المجلس ، كما ان العالم كله سيشهد التنسيق والتعاون بين السلطتين.

والتقى رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الدكتور حلمي الحديدي، رئيس منظمة تضامن الشعوب الأفريقية الآسيوية، ووزير الصحة السابق.

وسلم د. حلمي الحديدى درع اللجنة المصرية للتضامن لرئيس الشيوخ، موضحا أنه كان عضوا سابقا بمجلس الشورى، وقال رئيس الشيوخ "يشرفنا ويسعدنا زيارة هذه القيمة و القامة".

وقال الدكتور حلمي الحديدي رئيس منظمة تضامن الشعوب الأفريقية الآسيوية، ووزير الصحة السابق أن زيارة مجلس الشيوخ شرف فهو مجلس الحكمة  ويرأسه حكيم.

حكيم يترأس مجلس الحكمة.. رئيس مجلس الشيوخ يلتقي رئيس النيابة الإدارية ووزير الهجرة والحديدي.. ويتسلم درع اللجنة المصرية للتضامن
حكيم يترأس مجلس الحكمة.. رئيس مجلس الشيوخ يلتقي رئيس النيابة الإدارية ووزير الهجرة والحديدي.. ويتسلم درع اللجنة المصرية للتضامن
حكيم يترأس مجلس الحكمة.. رئيس مجلس الشيوخ يلتقي رئيس النيابة الإدارية ووزير الهجرة والحديدي.. ويتسلم درع اللجنة المصرية للتضامن
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