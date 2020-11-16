في حملة بأسوان .. ضبط متهمين وقضايا تموينية ومرورية













وفى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ 709 أحكام متنوعة شملت ضبط 4 جنايات، و195 حكم حبس جزئي و24 حكم حبس مستأنف و330 أحكام غرامات و156 حكم مخالفات.









وفى مجال ضبط المخالفات المرورية تم تحرير 398 مخالفة مرورية متنوعة شملت ضبط 2 دراجة نارية و3 توك توك بدون ترخيص، والتصالح الفورى فى 59 مخالفة، وتحرير 110 مخالفات غرامة ونش، وسحب تراخيص 64 حالة عدم قبول التصالح، وتحرير 49 مخالفة تجاوز حد السرعة، وتحرير 110 مخالفات متنوعة.









وفى مجال القيادة تحت تأثير المواد المخدرة، تم فحص 25 قائد سيارة بكمين أبوسمبل، دائرة قسم شرطة أول أسوان، وأسفر الفحص عن ضبط حالة إيجابية لتعاطى المخدرات وضبط 27 قضية تموينية خلال حملة على الأسواق فى مجال ضبط القضايا التموينية، بتوجيهات من اللواء مصطفى عبد الفتاح، مدير أمن أسوان.









وفى مجال ضبط القضايا التموينية تم تحرير 27 قضية تموينية شملت ضبط قضية سلع مهربة جمركيًا، وقضية امتناع عن بيع سجائر محلية الصنع، و4 قضايا مخالفات المخابز البلدية، و5 قضايا بيع بأزيد من السعر الرسمى، و8 قضايا عدم الإعلان عن الأسعار، و8 قضايا عدم حمل شهادة صحية.



