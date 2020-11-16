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مرأة

بدور البراهيم تثير الجدل بمهر جديد وخيالي.. إيه الحكاية؟

الإثنين 16/نوفمبر/2020 - 08:58 م
بدور البراهيم
بدور البراهيم
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حياة عبد العزيز
أثارت بدور البراهيم فاشونيستا وخبيرة تجميل سعودية، جدلا واسعا عبر منصات التواصل الاجتماعي، بعد نشر فيديو جديد لها تتحدث فيه عن ارتباطها، الذي جاء بعد طلاقها بـ 60 يوما فقط.

وقالت بدور البراهيم في الفيديو إنها لن تتزوج إلا بمهر 2 مليون ريال سعودي، وذلك المبلغ الذي جعل رواد السوشيال ميديا يسخرون منها بينما البعض أخذ الموضوع على محمل التعجيز، وكان مهرها من زوجها السابق مليون جنيه.

لم يكن ذلك السبب الذي جعل بدور البراهيم حديث السوشيال ميديا، وأن السبب الآخر هو هجومها على ضحى الدخيل، وهي إحدى مشاهير السوشيال ميديا، التي تكلمت عن زواجها من رعش.

وكان رد بدور: "يا حبيبتي أنا بنت البراهيم والعرب والأصل والفصل لا تخطب بطريقة هاشتاج زين، وإنتي شكلك غير مثقفة في الأمور الدينية".

وتابعت: (الله قال إن المطلقة عدتها 3 أشهر كيف بدك أنا أتزوج كل شهرين من أين أتيت بذلك؟، ارتاحي أنا ما باخد العيال شيوخ، رعش ما هو قصور منه إنما هو ولد ناس. 

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بدور البراهيم واحدة من أشهر البلوجر وخبيرات التجميل في السعودية، وهي أم لطفلين، لكنها تثير الجدل من فترة للأخرى؛ بسبب أخبار زواجها المتعددة.
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