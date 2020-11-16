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محافظات

ضبط دواجن وكبدة فاسدة في الفيوم.. شاهد

الإثنين 16/نوفمبر/2020 - 08:56 م
ضبط دواجن وكبدة فاسدة
ضبط دواجن وكبدة فاسدة في الفيوم
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الفيوم - نبيل أبو السعود
شنت الرقابة التموينية حملات مكبرة على الأسواق والمطاعم بتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم  تحت إشراف المهندس سيد حرز الله وكيل وزارة التموين بالفيوم، والمهندس عبدالباسط عبدالنعيم مساعد مدير المديرية والمهندس عوض الردينى رئيس الرقابة التموينية والحملة برئاسة المهندس أشرف البيتينى و المفتشين ماجد لمعى و هانى كمال و طه جمعه و عزالدين مجدى .

أسفرت الحملات عن ضبط كميات كبيرة من الدواجن والكبدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي بمطعم ببندر الفيوم.

وتم تحرير محاضر لصاحب المطعم، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيق.


من جانب آخر شنت الرقابة التموينية بمديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم حملات مكبرة على محلات والأسواق ومتابعة أعمال التهريب للسلع الغذائية والدقيق بمراكز محافظة الفيوم.

وتمكنت الحملة من ضبط 300 كيلو دقيق بلدي مدعم مخصص للمخابز البلدية أثناء تهريبه من أحد المخابز على توك توك، كما تم تحرير محاضر أخرى لمبيعات وهمية لتجار تموين ، واخطرت النيابة التى تولت التحقيق.
ضبط دواجن وكبدة فاسدة في الفيوم.. شاهد
ضبط دواجن وكبدة فاسدة في الفيوم.. شاهد
ضبط دواجن وكبدة فاسدة في الفيوم.. شاهد
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