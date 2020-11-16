ضبط دواجن وكبدة فاسدة في الفيوم.. شاهد

والحملة برئاسة المهندس أشرف البيتينى و المفتشين ماجد لمعى و هانى كمال و طه جمعه و عزالدين مجدى .

شنت الرقابة التموينية حملات مكبرة على الأسواق والمطاعم بتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم تحت إشراف المهندس سيد حرز الله وكيل وزارة التموين بالفيوم، والمهندس عبدالباسط عبدالنعيم مساعد مدير المديرية والمهندس عوض الردينى رئيس الرقابة التموينية والحملة برئاسة المهندس أشرف البيتينى و المفتشين ماجد لمعى و هانى كمال و طه جمعه و عزالدين مجدى .





أسفرت الحملات عن ضبط كميات كبيرة من الدواجن والكبدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي بمطعم ببندر الفيوم.





وتم تحرير محاضر لصاحب المطعم، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيق.









من جانب آخر شنت الرقابة التموينية بمديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم حملات مكبرة على محلات والأسواق ومتابعة أعمال التهريب للسلع الغذائية والدقيق بمراكز محافظة الفيوم.



