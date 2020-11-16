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القومي للمرأة بالجيزة: تعدد الزوجات مرهون بشرطين .. فيديو

الإثنين 16/نوفمبر/2020 - 08:51 م
تعدد الزوجات
تعدد الزوجات
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محمود محسن
أكدت جمهورية عبد الرحيم عضو المجلس القومي للمرأة فرع الجيزة، أن المجلس معني بتمكين المرأة تمكينا اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا، ونعمل على الحفاظ على الأسرة المصرية بعد تزايد ظاهرة الطلاق. 

وأضافت عبد الرحيم خلال لقاء لها لبرنامج الحياة اليوم عبر فضائية الحياة، أن المجلس يقف ضد قضية تعدد الزوجات شكلا وموضوعا، مشيرة إلى أن التعدد لو حق للزوجة الثانية، فهو ظلم كبير للزوجة الأولى التي لها كيان أسري بالكامل.

وتابعت  عضو المجلس القومي للمرأة فرع الجيزة، أن هناك حالات يجوز فيها تعدد الزوجات إذا كانت الزوجة تعاني من عدم الإنجاب أو وجود مرض مزمن، فحينها قد يكون جائزا مع إخبار الزوجة الأولى ولها حرية الاختيار في إكمال حياتها الزوجية أم لا.

وأشارت عبد الرحيم إلى أن  قضية تعدد الزوجات أصبحت ظاهرة كبيرة خاصة بين الشباب وحديثي الزواج من سنوات قريبة، مؤكدة أن الزواج السريع دون توعية ومعظم الأسر غير متواجدة وقفدان النماذج الجميلة هو السبب الرئيسى وراء ذلك. 
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