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رياضة

قناة الأهلي "على وشك" إسعاد الجماهير قبل نهائي أبطال أفريقيا.. تفاصيل

الإثنين 16/نوفمبر/2020 - 08:57 م
الاهلي
الاهلي
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عمرو ابوبكر
يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة حسم اللقب أمام منافسة الشرس الزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا، المقرر إقامته يوم 27 من الشهر الجاري على ملعب استاد القاهرة الدولي. 

وينتظر عشاق الكرة المصرية مشاهدة المباراة بفارغ الصبر ولكن إذاعة اللقاء دائمًا ما تكون على القنوات المملوكة غير متاحة للجميع، فيضطر البعض للجوء إلى المقاهي ولكن يبدو أن هذا اللقاء على موعد مع السعادة.

يبدو أن النادي الأهلي ينوي أن يقدم حدثا جديدا للجماهير يخص الفريق، لكن لم يكشفه أحد المسؤولين حتى الآن.

ولكن كتب محمد كامل رئيس مجلس إدارة شركة استادات عبر صفحته الرسمية على موقع التدوينات القصيرة تويتر: "إن شاء الله .. انها قناة الأهلي". 

جدير بالذكر أن الحصول على حق اذاعة أحد مبارايات دوري أبطال إفريقيا يحتاج اذن من الفيفا والشركة المالكة لحقوق الرعاية، ويبدو أن الأهلي على وشك اسعاد جماهيره.
قناة الأهلي "على وشك" إسعاد الجماهير قبل نهائي أبطال أفريقيا.. تفاصيل
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