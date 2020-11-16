أحمد موسى يطالب بتقليل أعداد الموظفين بالمصالح الحكومية بنسبة 50%

قال الإعلامي أحمد موسى، إنه يقوم بجولات مستمرة بمختلف أنحاء وطرق مصر.





وأضاف أحمد موسى، أثناء تقديم برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة "صدى البلد"، "مشروعات الطرق الجديدة ساهمت في تخفيف التكدس المروري"، مشيرا إلى أن مركز قيادة الدولة الاستراتيجي بالعاصمة الإدارية يمتد إلى 22 فدانًا.





وأكد أحمد موسى "مركز قيادة الدولة الاستراتيجي يضم مراكز للسيطرة على خدمات الطوارئ والسلامة الجوية"، مناشدا وزير التموين توفير السلع الغذائية والخضراوات بالمجمعات الاستهلاكية في القرى.





وتابع أحمد موسى «شغالين والبلد بتبني رغم أزمة كورونا، مفيش حاجة هتقف في مصر»، مطالبا «محتاجين نقلل أعداد الموظفين بالمصالح الحكومية بنسبة 50%، والناس اللي ينفع تشتغل من البيت يبقى أفضل، كي نقلل الإصابات».



