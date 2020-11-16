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محافظات

ضبط مستلزمات طبية مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية في الفيوم

الإثنين 16/نوفمبر/2020 - 08:49 م
مستلزمات طبية مجهولة
مستلزمات طبية مجهولة المصدر
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الفيوم - نبيل أبو السعود

قامت إدارة تموين بندر ثان في الفيوم، بحملات رقابية على الأسواق، بنًاء على تعليمات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم بتكثيف الحملات التموينية على الأسواق و تحت توجيهات وإشراف المهندس سيد حرز الله وكيل وزارة تموين الفيوم.


وجاء ذلك تحت إشراف المهندس هانى فرج الله مدير ادارة تموين بندر ثان الفيوم والحملة برئاسة المهندس طارق ابو ميه رئيس الرقابة والمفتشين رجب محمود وايهاب رجب و مصطفى عويس و هبه جمال، وبالاشتراك مع جهاز حمايه المستهلك دكتور وائل جلال والمهندس عبدالعال سنهابى .


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وتم ضبط "103 " علبة جل مجهولة المصدر و "100 " زجاجة كحول مجهولة المصدر و" 150 " علبة فازلين منتهية الصلاحية و"1000" كمامه مجهولة المصدر بمنطقة المبيضة ، تم تحرير محضر وأخطرت النيابة العامة  التى تولت التحقيق .


من جانب آخر تمكنت الرقابة التموينية  بمديرية التموين والتجارة الداخلية  بالفيوم من  15 شيكارة دقيق بلدي مخصص للمخابز البلدية وزن الواحدة 50 كيلو بإجمالي الكمية “750” كيلو دقيق قبل بيعهم والاتجار بهم في السوق السوداء ، و تم تحرير محضر بالمضبوطات وأخطرت النيابة العامة  التى تولت التحقيق .

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