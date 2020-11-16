متحدث الصحة: إصابات كورونا زادت في الفترة الأخيرة ..فيديو

قال الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة، إن مبادرة الرئيس السيسي "100 مليون صحة" تتضمن العديد من المبادرات، ومنها مبادرة للكشف المبكر عن الأنيميا، وعن السمنة، وعن التقزم في المدارس، مشيرا إلى أن المبادرة مستمرة حتى الآن وفحصت أكثر من 2 ونصف مليون طالب.





وأضاف "مجاهد"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "الحقيقة" المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن هناك مبادرة أخرى لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر على الاعتدال الكلوي، مؤكدا أهمية المبادرة في استهداف الفئات الأكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا وأصحاب الأمراض المزمنة، لافتا إلى أننا "تجاوزنا الكشف على أكثر من 19 مليون مواطن في هذه المبادرة خلال 6 أشهر".





وتابع مجاهد ، أن هناك أكثر من 600 ألف عملية جراحية تم إجراؤها للقضاء على قوائم الانتظار منذ انطلاق هذه المبادرة حتى اليوم، منوها بأن استثمار في الدولة يتم عمله عن طريق العمالة، وبالتالي نحن نسعى إلى الحفاظ على صحتهم. أكثرألفانطلاقحتىعمله





واختتم تصريحاته قائلا "قمنا بعمل نظام الممرات الآمنة في المستشفيات، وكافة القوافل المتنقلة على مستوى الجمهورية تقدم خدماتها بشكل يومي للمواطنين، وهناك زيادة في إصابات فيروس كورونا في الفترة الأخيرة، ومن المتوقع زيادتها".



