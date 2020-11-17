اليوم .. هندسة حلوان تنظم مسابقة للرسم في ساحة الكلية

أطلقت كلية الهندسة بجامعة حلوان تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة والدكتور حسام الرفاعي نائب رئيس الجامعة للتعليم والطلاب، الأنشطة الطلابية للعام الدراسى الجديد، وبدات لجان الانشطة و اتحاد الطلاب التعريف بأنشطتهم للترفيه عن الطلاب خلال هذا العام .





وأعلنت إدارة رعاية الشباب بكلية الهندسة بجامعة حلوان عن تنظيم اللجنة الفنية مسابقه للرسم لمدة يومين ابتداءً من اليوم الثلاثاء 17 نوفمبر 2020 وحتى غدا الأربعاء 18 نوفمبر.





وأوضحت ادارة رعاية شباب الكلية انه سيتم عمل معرض برسومات المشاركين بساحة الكلية، ويتم تحديد الفائز بالمسابقة عن طريق تصويت طلاب الكلية على أفضل الرسومات.





جدير بالذكر أن جامعة حلوان أعلنت عن العديد من المسابقات والأنشطة الإلكترونية هذا العام للحفاظ على سلامة الطلاب من خطر فيروس كورونا.