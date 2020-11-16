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فن

النجوم يتألقون في حفل افتتاح مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي .. صور

الإثنين 16/نوفمبر/2020 - 09:03 م
افتتاح مهرجان شرم
افتتاح مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابى
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أحمد إبراهيم
بدأ منذ قليل حفل افتتاح مهرجان المسرح الشبابى والذى يقام فى شرم الشيخ وذلك بحضور عدد من النجوم الذين حرصوا على التواجد بالمهرجان رغم انتشار فيروس كورونا المستجد. 

وحضر حفل الافتتاح كل من بيومى فؤاد وحنان مطاوع ولقاء سويدان والإعلامى مفيد فوزى والفنانة سميحة أيوب الرئيس الشرفى للمهرجان والفنانة الأردنية أمل الدباس والفنانة مروة عبد المنعم والمخرج اللبنانى قاسم اسطنبولى الفائز بجائزة أفضل شخصية فنية عربية فى 2019 والمخرج إسلام إمام الفائز بجائزة أفضل شخصية فنية مصرية فى 2019 والفنان محسن منصور والفنانة منة بدر تيسير.

وتحيى المطربة الجزائرية كريمة نايت حفل افتتاح النسخة الجديدة من المهرجان وتقدم خلال الحفل أغنيتها الشهيرة "سلام".

وتتواجد كريمة نايت حاليًا فى مصر للاحتفال بإطلاق ألبومها الجديد "وحدانى" بمشاركة الموسيقار فتحى سلامة والذى تعمق خلاله فى جذور الفلكلور العربى مع مزجه بروح موسيقية معاصرة، واعتماده على عدد من الآلات التقليدية المصرية مثل المزمار والأورغول والربابة والناى والقانون، مع بصمات الجيتار والكمانجة والكيبورد البركشن والدرامز و"تاتش" المزيكا الإلكترونيك، وتولت كريمة بنفسها تأليف أكثر من 90 بالمائة من أغنيات الألبوم، بينما تولى فتحى سلامة المهمة الموسيقية، ويضم الألبوم الجديد 9 أغنيات، منها "مقسوم" و"أبريل" و"قدسية" و"نورا".
النجوم يتألقون في حفل افتتاح مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي .. صور
النجوم يتألقون في حفل افتتاح مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي .. صور
النجوم يتألقون في حفل افتتاح مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي .. صور
النجوم يتألقون في حفل افتتاح مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي .. صور
النجوم يتألقون في حفل افتتاح مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي .. صور
النجوم يتألقون في حفل افتتاح مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي .. صور
النجوم يتألقون في حفل افتتاح مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي .. صور
النجوم يتألقون في حفل افتتاح مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي .. صور
النجوم يتألقون في حفل افتتاح مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي .. صور
النجوم يتألقون في حفل افتتاح مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي .. صور
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