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برلمان

انتخابات النواب.. محافظات المرحلة الثانية تتفوق على الأولى في المشاركة

الإثنين 16/نوفمبر/2020 - 09:05 م
انتخابات مجلس النواب
انتخابات مجلس النواب
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أحمد أيمن
أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، أمس الأحد، النتيجة الرسمية لانتخابات المرحلة الثانية من مجلس النواب 2020، في مؤتمر صحفي.

ووفقا لإعلان الوطنية للانتخابات، تفوقت محافظات المرحلة الثانية عن نظريتها الأولى في نسب المشاركة في انتخابات مجلس النواب، حيث بلغ عدد المشاركين في المرحلة الثانية 9 ملايين و289 ألفا و166 ناخبا من أصل 31 مليونا و480 ألفا و127 ناخبا مقيدين بقاعدة بيانات الناخبين بنسبة مشاركة 29.5%. 

فيما بلغ عدد المشاركين في انتخابات المرحلة الأولى 9 ملايين و69 ألفا و729 ناخبا من أصل 31 مليونا و719 ألفا و224 ناخبا بنسبة مشاركة 28.06%.

وانتهت المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2020، الأحد الماضي، بعد استمرارها 5 أيام متواصلة، ثلاثة منها في الخارج 4 و5 و6 نوفمبر، ويومان في الداخل 7 و8 نوفمبر.  

وجرت عملية الانتخاب فى المرحلة الثانية بـ13 محافظة، هي: القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء.

تنافس بالنظام الفردى في هذه المرحلة 2085 مرشحا فى 70 دائرة فردية، بينما عدد المرشحين بنظام القائمة فى المرحلة الثانية 284 مرشحا أساسيا.

فيما تنافس في الجولة الأولي بالمرحلة الأولي 1879 مرشحا فى 143 دائرة انتخابية داخل 14 محافظة بالنظام الفردي وهي الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح.

ويشكَّل مجلس النواب من 568 عضوًا، يُنتخبون بالاقتراع العام السري المباشر بواقع 284 مقعدًا بالنظام الفردي، و284 مقعدًا بالقوائم المغلقة المطلقة، ويحق لرئيس الجمهورية تعيين نسبة لا تزيد على 5% من الأعضاء.


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