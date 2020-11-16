تناولوا وجبة فاسدة| خروج 7 أطفال من مستشفى أجا بعد تحسن حالتهم



وتحرّر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.



صرح مصدر طبى بمستشفى أجا المركزى بمحافظة الدقهلية أن جميع الأطفال الذين أصيبوا بتسمم غذائي عقب تناولهم "فشار وحلبة وترمس" في أحد الأفراح بقرية ميت العامل وتم نقلهم لمستشفى أجا لتلقي العلاج وعددهم 7 اللازم خرجوا من المستشفى وهم بصحة جيدة وتم عمل غسيل معوى لهم.وكان اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة أجا من مستشفى أجا المركزي بوصول 7 أطفال بصحبة ذويهم مصابين بقيء وإسهال ادعاء تسمّم غذائي.وبانتقال ضباط المباحث المركز إلى المستشفى وبسؤال ذويهم أكدوا أنهم كانوا مدعون في فرح بقرية ميت العامل وتناولوا ترمس وحلبة وفشار وبعدها شعروا بأعراض القيء والإسهال تم نقلهم إلى المستشفى.فيما تبين أن الأطفال المصابين هم: "يوسف م. أ 9 أعوام وأشقائه مها 7 أعوام وجنا 5 أعوام وأحمد م. إ 4 أعوام، والخطيب ت. خ 8 أعوام وشقيقته جنا 9 أعوام وشهد ا. خ. 13 عاما.من جانبه أكد مصدر طبى أنه فور وصول المصابين للمستشفى تم أخذ عينات من قيئ المُصابين لتحليلها لمعرفة سبب التسمّم كما تم حجز الـ 7 حالات بقسم الأطفال بالمستشفى لتلقي العلاج اللازم لحين تحسّن حالتهم العامة.