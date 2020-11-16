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أحمد موسى يطالب بتوفير السلع الغذائية والخضراوات بالمجمعات الاستهلاكية في القرى

الإثنين 16/نوفمبر/2020 - 09:10 م
أحمد موسي
أحمد موسي
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حمزة شعيب
ناشد الإعلامي أحمد موسي، وزير التموين، الدكتور علي المصيلحي، بتوفير السلع الغذائية والخضراوات بالمجمعات الاستهلاكية في القرى.

وأضاف أحمد موسى، خلال برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة "صدى البلد"، "مشروعات الطرق الجديدة ساهمت في تخفيف التكدس المروري"، مشيرًا إلى أن مركز قيادة الدولة الاستراتيجي بالعاصمة الإدارية يمتد على 22 فدانا.

وأكد أحمد موسى أن "مركز قيادة الدولة الاستراتيجي يضم مراكز للسيطرة على خدمات الطوارئ والسلامة الجوية".

وتابع أحمد موسى «شغالين والبلد بتبني رغم أزمة كورونا، مفيش حاجة هتقف في مصر»، مطالبا «محتاجين نقلل أعداد الموظفين بالمصالح الحكومية بنسبة 50%، والناس اللي ينفع تشتغل من البيت يبقى أفضل، كي نقلل الإصابات».

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