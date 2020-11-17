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اقتصاد

لماذا لم تتوقف قاطرة التنمية في مصر رغم أزمة كورونا؟.. حنان رمسيس تجيب

الثلاثاء 17/نوفمبر/2020 - 01:02 ص
الاقتصاد المصرى مستمر
الاقتصاد المصرى مستمر فى النمو
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آية الجارحي

قالت حنان رمسيس الخبيرة الاقتصادية، إن الدولة المصرية استطاعت الصمود أمام أزمة فيروس كورونا، على الرغم من الغلق الشامل حول العالم، لافتة إلى أن قطار التنمية في مصر لم يتوقف، واستمر النمو في العديد من القطاعات، فزادت صادرات الحاصلات الزراعية وزيادة الاكتشافات من الغاز الطبيعي، وتحقيق الاكتفاء الذاتي في العديد من السلع الغذائية والمواد الأساسية والحاصلات الزراعية، بل وزيادة القدرة التصديرية.


وأضافت حنان رمسيس  في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن أسعار السلع في الداخل لم ترتفع  بطريقة مقلقة، ولم يتعذر الحصول على السلع حتي في  الأزمة، بل ساعدت مصر العديد من الدول حول العالم من خلال برامج تبادل تجاري، ووقفت مصر إلى جانب العديد من الدول كدولة الصين منبع انتشار الفيروس، وتقديم مساعدات صحية ودعم في القطاع الطبي. 

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وأشار الخبيرة الافتصادية إلى أن الجنيه استطاع الحفاظ على قوته، بل واكتسب قوة أخرى عكس عملات العديد من الدول الأخرى، والتي تأثرت بالسلب.


وتابعت : كما استطاع الاقتصاد المصري الحصول على تقييمات ائتمانية مميزة واستثناءات من انخفاضات معدلات النمو، وهي شهادة بقوة الاقتصاد المصري، ما يساعد في وضع مصر بعد انتهاء أزمة كورونا على خريطة الاستثمارات العالمية.


ولفتت إلى أن المؤشرات والأرقام تعبر عن إدارة الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي واللجنة الاقتصادة للازمة بحرافية والقدرة علي التعامل مع المتغيرات الطارئة، والتي تشكل تحديا كاد أن يكون عاصفا بالاقتصاد المصري، إن لم تستبق الدولة الخطوات في تطبيق الإصلاح الاقتصادي.

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